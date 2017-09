"Sing meinen Song": BossHoss-Nachfolge wohl geregelt

© Vox / Markus Hertrich

20.09.2017 - 15:12 Uhr von Alexander Krei 20.09.2017 - 15:12 Uhr

Vox hat offenbar einen Nachfolger für The BossHoss als Gastgeber der erfolgreichen Musikshow "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" gefunden. Wie die "Bild" am Mittwoch berichtet, übernimmt Mark Forster diese Rolle. Der 33-Jährige war bereits in der vergangenen Staffel als Gast dabei und soll dem Bericht zufolge nun also aufsteigen.

Gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de wollte der Sender die Spekulationen des Blatts zunächst nicht bestätigen. "Wer der Gastgeber der nächsten Staffel 'Sing meinen Song' wird, geben wir wie immer rechtzeitig bekannt", sagte ein Vox-Sprecher. Laut "Bild" ist zudem geplant, künftig jedes Jahr auf neue Gastgeber setzen zu wollen. Auch dazu äußerte sich Vox bislang nicht.

Erst in diesem Jahr hatten die Cowboys von The BossHoss die Nachfolge von Xavier Naidoo angetreten, der drei Staffeln lang als Gastgeber von "Sing meinen Song" fungierte. Den Quoten der Talpa-Produktion hat dieser Schritt geholfen: Mit im Schnitt mehr als 14 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe war die jüngste Staffel die bislang erfolgreichste, in der Spitze verzeichnete die Show sogar starke 20 Prozent.

Die Musiker von The BossHoss wollen fortan an einem neuen Album arbeiten. : "Wir verlassen dieses wunderbare Format voller Glückseligkeit, musikalischer Inspiration und mit vielen neuen Freundschaften im Gepäck. Das macht uns dankbar und stolz", erklärten Alec Völkel und Sascha Vollmer im August.

