Telekom produziert eigene Serie mit C.M. Herbst

© Deutsche Telekom

Die Telekom macht ernst in Sachen eigene Inhalte: Nachdem man für seine Kunden gerade erst Serien wie "The Handmaid's Tale" exklusiv gesichert hatte, steigt man nun auch in Eigenproduktionen ein. Das erste Projekt ist "Germanized". Produzieren wird Bavaria.



22.09.2017 - 08:27 Uhr von Uwe Mantel 22.09.2017 - 08:27 Uhr

Dass die Deutsche Telekom bei der Vermarktung ihres TV-Angebots Entertain künftig vor allem mit exklusiven Inhalten punkten will, machte sie kürzlich bereits klar, als man sich mehrere Lizenzserien sicherte, die hierzulande zunächst ausschließlich Entertain-Kunden vorbehalten bleiben - darunter der diesjährige Emmy-Abräumer "The Handmaid's Tale". Im Frühjahr ließ die Telekom aber auch bereits Sympathie für eine serielle Eigenproduktion erkennen - und macht nun tatsächlich ernst: Die Bavaria Fernsehproduktion und Telfrance werden für die Telekom die Serie "Germanized" produzieren.

Als Hauptdarsteller für die im Genre Dramedy angesiedelte Serie hat die Telekom Christoph Maria Herbst gewinnen können. Sie spielt in Ustarrezpetu, ein malerisches baskisches 1.800-Seelen-Städtchen, das von der Bürgermeisterin Martine allerdings an den Rand des finanziellen Ruins gebracht wurde. Martine braucht also viel Geld - und das ist in Europa bekanntlich fast nur noch in Deutschland zu finden.

Mit dem Ziel, ihren Job zu behalten, verkauft sie einen ganzen Weiler an Gerhard Jäger (Christoph Maria Herbst), Chef eines bayerischen Unternehmens für Automobil-Produktdesign. Jäger, der als eine Art deutscher Richard Branson, exzentrisch und launenhaft beschrieben wird, verliebt sich ins Baskenland. Nicht nur wegen des besseren Wetters, sondern auch, weil er hier so gut wie keine Unternehmensteuer zahlen würde. So beschließt er, seine Firma mit allen Angestellten und deren Familien nach Südfrankreich umzusiedeln. Jäger sieht in der Migration eine tolle Möglichkeit, sein Team „durch ein vollkommen neues Geschäftsführungsexperiment“ zu einen. Die französischen Einwohner hingegen sind weniger glücklich über die deutschen Käufer und die "Invasion" der deutschen Mitarbeiter.

Neben Herbst ist die französische Schauspielerin Roxane Duran ("Das weiße Band") in einer Hauptrolle zu sehen. Hauptautoren der Serie sind Alexandre Charlot und Franck Magnier, beides Autoren des Erfolgsfilms "Willkommen bei den Sch’tis" sowie Thomas Rogel, Autor für die "heute-show" und Peter Güde, Produzent von "Mord mit Aussicht" und Producer von "Stromberg" und Dr. Psycho". Produzenten sind Moritz Polter (Executive Producer International Series, Bavaria Fernsehproduktion), Oliver Vogel (Chief Creative Officer, Bavaria Fernsehproduktion), Peter Güde sowie Sandra Ouaiss (Head of International Coproduction und Executive Producer, Newen).

Die Dreharbeiten sollen im Frühjahr 2018 stattfinden, im vierten Quartal werde die Serie dann für alle EntertainTV-Kunden ohne zusätzliche Kosten zum Abruf bereit stehen. "Unsere Reise geht weiter: Nach UHD und den ersten Exklusiv-Serien bei EntertainTV wagen wir mit der „Germanized“ den nächsten logischen Schritt“, sagt Michael Hagspihl, Geschäftsführer Privatkunden der Telekom. „Zusammen mit unseren Partnern haben wir ein starkes Team mit hervorragender Expertise für die Serienproduktion aufstellen können. Wir freuen uns auf die gemeinsame Umsetzung des ersten EntertainTV Originals.

Jan S. Kaiser, Geschäftsführer Bavaria Fernsehproduktion ergänzt: "Streamingportale haben die Art und Weise wie wir Serien konsumieren, nachhaltig verändert. Als eine der führenden Produktionsfirmen Deutschlands verfügen wir über langjährige Erfahrung in der erfolgreichen Entwicklung und Produktion fiktionaler Stoffe und sind zusammen mit unserem Koproduktionspartner Telfrance ein starker Partner für die Deutsche Telekom. ‚Germanized‘ ist unsere erste Produktion für eine Streamingplattform und wir hoffen, dass dies der Beginn einer langjährigen Geschäftsbeziehung ist."

Teilen