Auch Wlaschiha spielt in Sky-Serie "Das Boot" mit

Im kommenden Jahr wird die Sky-Serie "Das Boot" zu sehen sein, derzeit laufen schon die Dreharbeiten in Prag. Zum bereits bekannten Cast stoßen nun noch weitere Schauspieler hinzu, darunter auch der aus "Game of Thrones" bekannte Tom Wlaschiha.



26.09.2017 - 10:28 Uhr von Timo Niemeier 26.09.2017 - 10:28 Uhr

Rund 26,5 Millionen Euro lässt sich Sky seine neue Serie "Das Boot" kosten. Ende 2018 werden die acht Episoden zu sehen sein, derzeit laufen in Prag bereits die Dreharbeiten. Und nun hat Sky noch vier weitere Schauspieler angekündigt, die den Cast der Serie komplettieren werden. Neben Vincent Kartheiser ("Mad Men"), James D'Arcy ("Marvels's Agent Carter") und Thierry Frémont ("Juste un regard") stößt nun auch Tom Wlaschiha ("Game of Thrones") zum Cast hinzu.

Wlaschiha, Kartheiser, D'Arcy und Frémont werden neben einer Reihe von internationalen Schauspielern zu sehen sein. So spielen unter anderem auch Lizzy Caplan ("Masters of Sex"), August Wittgenstein ("The Crown"), Rainer Bock ("Inglourious Basterds"), Rick Okon ("Tatort"), Vicky Krieps ("Phantom Thread"), Leonard Scheicher ("Finsterworld"), Robert Stadlober ("Summer Storm"), Franz Dinda ("The Cloud") und Stefan Konarske ("The Young Karl Marx") mit. Regie führt Andreas Prochaska ("Das Wunder von Kärnten"). Die Serie stammt aus der Feder von Tony Saint und Johannes W. Betz. Ob und wenn ja welche Auswirkungen Wlaschihas Engagement auf seine Rolle in "Game of Thrones" haben wird, ist bislang noch nicht bekannt.

Elke Walthelm, Programmchefin Sky Deutschland, sagt zum nun vollständigen Cast: "Es ist großartig, dass wir mit den Dreharbeiten für unsere nächste Sky Original Production begonnen haben. Mit Tom Wlaschiha vervollständigt zudem ein sowohl in Deutschland als auch international erfolgreicher Schauspieler den Cast, der Sky Kunden aus 'Game of Thrones' bestens bekannt ist." Die Serie ist eine Produktion von Bavaria Fernsehproduktion, Sky Deutschland und Sonar Entertainment.

"Das Boot" basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Lothar-Günther Buchheim und dem Blockbuster von 1981. Bei der Serie handelt es sich nun aber nicht um eine Neuauflage des Stoffes, sondern um eine Fortsetzung des Films. Die Geschichte beginnt im Herbst 1942, zu einer Zeit in der die U-Boot-Kriegsführung immer brutaler wird. Während sich eine junge Crew auf eine gefährliche Überwachungsmission begibt, beginnt die Résistance am Hafen von La Rochelle an Einfluss zu gewinnen. Erweitert wird die Handlung um die Kriegsführung der Alliierten. Im Mittelpunkt steht das zentrale Thema Buchheims: Blinder Fanatismus, der junge Männer in einen sinnlosen Krieg treibt.

