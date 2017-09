Promis feiern Promis: Neue Hommage-Reihe im Ersten

© WDR/Frank Dicks

Die Dritten Programme haben eine neue Reihe entwickelt, in der ein Prominenter jeweils einen anderen Prominenten feiern. Zu sehen gibt es das Format ab November. Den Anfang macht Carolin Kebekus, die Jürgen von der Lippe feiert.



26.09.2017 - 13:47 Uhr von Alexander Krei 26.09.2017 - 13:47 Uhr

In der ARD gibt's bald wöchentlich einen Grund zum Feiern: Im November läuft im Ersten die neue Unterhaltungsreihe "Feiert" an, in der jeweils ein Prominenter einen anderen Comedian, Künstler, Kollegen oder Kabarettisten feiert. Dabei soll vor allem die spezielle persönliche Beziehung und Verbindung des Laudators zu seinem ausgewählten Künstler im Vordergrund stehen. Angekündigt gleich mehrere 45-minütige Folgen, von denen fünf ab dem 9. November jeweils donnerstags um 23:30 Uhr ausgestrahlt werden.

Die ARD verspricht einen "hoch unterhaltsamen Bilderbogen über große Humor- und Unterhaltungskünstler von heute und gestern", der auch den Menschen dahinter zeigen will. Auf diese Weise sei die Reihe "quasi eine Hommage an das Wirken und Leben eines Künstlers anhand von Filmausschnitten, Auftritten und spannendem wie lustigem Archivmaterial". Entstanden ist die Reihe in Zusammenarbeit mit den Dritten Programmen, die außerdem Wiederholungen der einzelnen Folgen planen.

Den Anfang macht "Kebekus feiert Jürgen von der Lippe". Die Komikerin taucht will in die Archive eintauchen und Ausschnitte aus dem Lebenswerk ihres Kollegen präsentieren. Zu Beginn des kommenden Jahres wird Jürgen von der Lippe wiederum Caroline Kebekus feiern. Im November und Dezember sind darüber hinaus folgende Ausgaben geplant: "Pflaume feiert Dieter Hallervorden", "Kessler feiert Heinz Erhardt", "Silbereisen feiert Rudi Carrell" und "Cantz feiert Otto Waalkes". Anfang 2018 stehen zudem noch "Nuhr feiert Hanns Dieter Hüsch", "Schleich feiert Ottfried Fischer" und "Krause feiert Harald Schmidt" auf dem Plan.

Teilen