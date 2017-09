"Backxit": Tele 5 mit britischem Film-Schwerpunkt

© Tele 5

Bei Tele 5 will man die Hoffnung auf einen Verbleib der Briten in der EU offensichtlich noch nicht aufgeben. Für den Oktober hat der Sender jetzt einen zweitätigen "Backxit"-Schwerpunkt angekündigt, der gleich sechs Filme umfasst.



27.09.2017 - 20:00 Uhr von Alexander Krei 27.09.2017 - 20:00 Uhr

Während in Brüssel weiterhin die Brexit-Verhandlungen laufen, hat Tele 5 jetzt kurzerhand den "Backxit" ausgerufen. Unter diesem Titel will der Sender an zwei Abenden im Oktober der britischen Nation in einer Filmreihe huldigen. Für den 10. und 11. Oktober hat Tele 5 jeweils drei Filme angekündigt, mit denen die britische Lebenart zum Ausdruck gebracht werden soll.

Gesponsort von der Kampagne "Europa ist geil" und dem "Chelsea Farmers Club", macht der Spielfilm "Layer Cake" mit Daniel Craig als erfolgreichem Kokainhändler am Dienstag, den 10. Oktober um 20:15 Uhr den Anfang. Im Anschluss folgen "Drecksau" mit James McAvoy und "Cockney vs. Zombies" mit Rasmus Hardiker und Harry Treadaway in den Hauptrollen.

Den Höhepunkt des Programm-Schwerpunkts stellt "Die eiserne Lady" dar. In dem Film verkörpert Meryl Streep die einstige Premierministerin Margaret Thatcher. Im Anschluss folgen "Panic Button" und "Comedown".

