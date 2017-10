"Supernatural" geht bald bei ProSieben Maxx weiter

© The CW

Fans von "Supernatural" können sich schon mal auf Mitte Oktober freuen. Dann nämlich wird die elfte Staffel der Mysteryserie "Supernatural" bei ProSieben Maxx ihre Free-TV-Premiere feiern. Am selben Abend geht auch "The Strain" weiter.



02.10.2017 - 16:15 Uhr von Alexander Krei 02.10.2017 - 16:15 Uhr

Während Sky Anfang November die zwölfte Staffel von "Supernatural" ins Programm nehmen wird (DWDL.de berichtete), gibt es im Free-TV zunächst die elfte Staffel zu sehen. Dafür steht jetzt auch ein Ausstrahlungstermin fest: ProSieben Maxx strahlt die neuen Folgen ab dem 16. Oktober jeweils montags um 20:15 Uhr aus, ab 21:10 Uhr folgt dann noch eine Wiederholung der Serie, die aus der Feder von Eric Kripke stammt.

Am späten Abend gibt es schließlich ein Wiedersehen mit der einst bei ProSieben gefloppten Serie "The Strain". Die zweite Staffel, die insgesamt 13 Folgen umfasst, läuft bekanntlich montags um 22:05 Uhr als Free-TV-Premiere (DWDL.de berichtete). An Nachschub mangelt es nicht: Auf immerhin vier Folgen brachte es die US-Serie. Und auch "Supernatural"-Fans können sich auf eine Fortsetzung freuen - hier geht demnächst sogar schon Staffel 13 an den Start.

Teilen