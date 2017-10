ZDFneo startet neue Serie "Lobbyistin" im November

© ZDF/Christoph Assmann

Mitte November steht bei ZDFneo schon die nächste Serien-Eigenproduktion auf dem Programm: Immer mittwochs wird dann "Lobbyistin" zu sehen sein. Es geht um eine Politikerin, die ihr Bundestagsmandat verliert und Lobbyistin wird.



04.10.2017 - 11:04 Uhr von Uwe Mantel 04.10.2017 - 11:04 Uhr

Kurz nach der Bundestagswahl widmet sich ZDFneo ab dem 15. November in einer neuen Serie dem politischen Berlin: Ab dem 15. November zeigt der Sender immer mittwochs um 21:45 Uhr "Lobbyistin". Ab diesem Tag werden zudem auch alle Folgen gleichzeitig in der ZDF-Mediathek zur Verfügung stehen. In der Serie geht's um Macht, Moral, Gier und Gerechtigkeit.

Im Mittelpunkt steht die Bundestagsabgeordnete Eva Blumenthal, gespielt von Rosalie Thomass, die durch eine Intrige gezwungen wird, ihr Mandat niederzulegen. Sie folgt einem verlockend erscheinenden Angebot, wechselt die Seiten und fängt bei einer Lobby-Agentur an. Dort lernt sie nicht nur schnell, wie Politik wirklich funktioniert, sondern findet auch heraus, wer hinter der Intrige steckt, die ihre politische Karriere beendete.

Und es ist ausgerechnet ihr neuer Chef Wolfgang Zielert (Bernhard Schir). Aber warum wurde sie auf die andere Seite geholt? Ist sie nur ein kleines Puzzleteil in einem großen Komplott, um die deutsche Energiewende zu verhindern? Spontan, schlagfertig und bereit, über Grenzen zu gehen, hat sich die junge Frau zum Ziel gemacht, weitere Hintermänner des Komplotts aufzuspüren. Beim Bemühen, ihre Unschuld zu beweisen, läuft Eva Blumenthal jedoch selbst Gefahr, ihren moralischen Kompass zu verlieren.

Produziert wird die sechsteilige Serie, deren einzelne Episoden die bei ZDFneo übliche Länge von 30 Minuten haben, von Cologne Film. Produzenten sind Rainer Marquass und Sabine de Mardt, Regie führt Sven Nagel, der zusammen mit Mika Kallwass auch die Drehbücher schrieb. ZDF-Redakteur ist Martin R. Neumann, die ZDFneo-Koordination liegt bei Florian Weber. In weiteren Rollen sind Daniel Aichinger, Katharina Wackernagel, Thomas Sarbacher, Peter Benedict, Picco von Groote und Anna Stieblich zu sehen.

Teilen