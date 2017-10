RTL II setzt "Was kann ich?!" mit neuem Moderator fort

© RTL II

Weil der Testballon im April solide Quoten geholt hat, geht es nun weiter: RTL II wird seine Comedy-Panelshow "Was kann ich?!" mit einer fünfteiligen Staffel fortsetzen. Mit Giovanni Zarrella gibt es allerdings einen neuen Moderator.



05.10.2017 - 12:31 Uhr von Timo Niemeier 05.10.2017 - 12:31 Uhr

Mit 5,6 Prozent Marktanteil bei den 14. Bis 49-Jährigen ist die Premiere der Comedy-Panelshow "Was kann ich?!" im April dieses Jahres recht erfolgreich verlaufen. 450.000 Zuschauer waren ab 23:30 Uhr bei RTL II mit dabei. Nun hat der Sender angekündigt, dass die Show eine erste Staffel erhalten wird. Diese wird fünf Folgen umfassen, die Aufzeichnungen dazu sind für den November geplant.

Anders als bei der Pilotausgabe werden die neuen Folgen aber nicht von Sandra Kuhn, sondern von Giovanni Zarrella moderiert. Über die Gründe des Wechsels schweigt sich der Sender aus. In "Was kann ich?" treten Kandidaten mit einer bestimmten Fähigkeit auf, Promis müssen diese dann erraten. Wie schon im April gehören auch in der ersten Staffel Sonya Kraus, Amiaz Habtu und Maxi Gstettenbauer zum prominenten Rate-Team. Oli Beerhenke ersetzt Markus Maria Profitlich.

Der Kandidat gibt den Promis zum Start einen Tipp, in dem er eine für seine Kunst typische Handbewegung macht. Je länger die Promis raten, desto mehr Geld erhält der Kandidat am Ende. Zum Schluss darf der Teilnehmer seine Fähigkeit natürlich noch einmal im Studio präsentieren. Produziert wird die Show von Odeon Entertainment, einen Ausstrahlungstermin gibt es noch nicht.

