Wahl: oe24.tv übernahm ARD-Bilder ohne Genehmigung

Über die Bundestagswahl berichtete vor zwei Wochen auch der vergleichsweise kleine Nachrichtensender aus der Mediengruppe Österreich. Das sorgte bei der ARD laut "Kurier" für einiges Erstaunen: oe24.tv hatte dafür nämlich gar keine Genehmigung.



08.10.2017 - 11:19 Uhr von Marcel Pohlig 08.10.2017 - 11:19 Uhr

Als vor zwei Wochen der neue Bundestag gewählt wurde, war das Interesse an dem Ausgang der Wahl nicht nur in Deutschland groß. Auch international schaute die Presse nach Deutschland und in die Reihen der großen Parteien. So auch unsere Nachbarn aus Österreich, die selbst kurz vor einer Wahl stehen. Berichtet hat auch der TV-Sender der Tageszeitung "Österreich". genau diese Berichterstattung sorgt nun noch einmal für Aufsehen.

Wie der "Kurier" berichtet, nutzte oe24.tv bei seiner Berichterstattung nämlich die Bilder der ARD. Das sei "wohl in Ermangelung eigener Teams vor Ort" geschehen, spekuliert das Blatt. Problematisch an der Angelegenheit: oe24.tv hatte gar keine Genehmigung der ARD, die Fernsehbilder überhaupt zu übernehmen. Laut "Kurier" ist man in Reihen der ARD entsprechen erstaunt und auch ratlos über die Methoden bei "Österreich" beziehungsweise oe24.tv. "Wir prüfen das rechtlich", teilte die ARD-Chefredaktion dem "Kurier" mit. Der Medienanwalt Stefan Korn erklärt im "Kurier", dass die ARD vor einem österreichischen Gericht etwa den Ersatz für das nicht gezahlte Entgelt für die Fernsehbilder und Schadensersatz einfordern könnte. Auch eine Urteilsveröffentlichung auf oe24.tv könne man in Folge eines Schuldspruches verlangen. Weil oe24.tv sich als Medienbetreiber theoretisch zumindest im Urheberrecht auskennen müsste, könnte das vom Gericht zu ermittelnde Ersatzentgelt verdoppelt werden, so der "Kurier".

Gestartet war oe24.tv ging im vergangenen Jahr rund zehn Jahr nach dem Start der gedruckten Zeitung "Österreich" mit einigem Getöse an den Start und versteht sich selbst als "das erste News-Fernsehen nur für Österreich" – übrigens mit CNN als Partner für die internationale Berichterstattung. Nur einen Tag nach dem Sendestart sorgte oe24.tv bereits für ersten Wirbel, als die offiziellen Quoten der Arbeitsgemeinschaft Teletest (AGTT) mit den Google-Abrufzahlen kombiniert wurden. Die AGTT drohte dem Sender mit einem Ausschluss und sprach davon, dass Äpfel mit Birnen verglichen worden seien.

