sporttotal.tv nimmt österreichischen Markt ins Visier

© sporttotal.tv

Am zurückliegenden Wochenende hat sporttotal.tv sein Übertragungssystem erstmals in Österreich getestet. Nun will das Unternehmen mit Vereinen der dortigen Regionalliga sprechen, um deren Spiele künftig im Netz streamen zu können.



09.10.2017 - 16:44 Uhr von Alexander Krei 09.10.2017 - 16:44 Uhr

Sporttotal blickt auch nach Österreich: Die Sport-Video-Plattform testet die neuerdings die vollautomatisierte Übertragung von Amateurligaspielen auf sporttotal.tv sowie auf der Fußball-Plattform fussballoesterreich.at. Möglich wird das durch eine Kooperation mit dem Österreichischen Fußball-Bund. Im Zuge dessen will sporttotal.tv in den kommenden Wochen allen Regionalliga-Vereinen seine Technologie vorstellen. Am vergangenen Wochenende hatte man bereits testweise zwei Spiele der dritthöchsten Liga Österreichs gestreamt.

"Mit den beiden Tests in Parndorf ist sporttotal.tv ein sehr guter Einstand in Österreich gelungen", sagte Franz Hansbauer, Geschäftsführer der Fuessballoesterreich Vermarktungs GmbH. "Mit dieser innovativen Lösung können wir den Fußball auf eine neue mediale Ebene bringen. Vereine, Verbände und sporttotal.tv stehen damit vor einer großen Chance, die wir unbedingt gemeinsam nutzen sollten." Peter Lauterbach, CEO der Sporttotal AG sprach einem "wichtigen erster Case außerhalb Deutschlands".

Für die Vereine sind Installation und Betrieb von sporttotal.tv kostenfrei. Durch eine Mitgliedschaft bei sporttotal.tv in Höhe von knapp zehn Euro pro Monat erhalten Vereine nach einer einjährigen Startphase eine Beteiligung an den Werbeeinnahmen in Höhe von zehn Prozent aller In-Video-Erlöse. Finanziert werden soll das Angebot durch Sponsoring und Werbung.

Teilen