Neuer Firmensitz: Die "FAZ" plant großen Umzug

Die "FAZ"-Gruppe steht vor einem Umzug, Verlags- und Redaktionsgebäude sollen verkauft und ein neuer Sitz gefunden werden. Der Verlag befindet sich damit in guter Gesellschaft. Laut einer Sprecherin stehen die entsprechenden Planungen aber noch am Anfang.

Mit Axel Springer und Gruner + Jahr sind derzeit zwei große Medienhäuser mit Infrastruktur-Projekten beschäftigt. Springer baut in Berlin eine neue Konzernzentrale, in der alle Einheiten gebündelt werden sollen - dort soll in wenigen Jahren auch N24 seinen Platz finden. Gruner + Jahr trennt sich zudem von einem Unternehmenssitz am Hamburger Baumwall und zieht in wenigen Jahren in die HafenCity. Nun wurde bekannt, dass auch die "FAZ" einen Umzug plant.

Gegenüber "Meedia" bestätigt eine Unternehmenssprecherin: "Richtig ist, dass wir umziehen wollen. Aktuell stehen wir am Beginn einer Bestandsaufnahme unserer heutigen Räumlichkeiten und der notwendigen Bedingungen für künftige Raumplanungen." Wenn diese Bestandsaufnahme abgeschlossen sei, werde man konkrete Entscheidungen treffen. Fest steht aber: Der bisherige Unternehmenssitz in der Hellerhofstraße in Frankfurt ist wohl schon bald Geschichte.

"Meedia" berichtet, dass man in der "FAZ" bereits nach einem neuen, geeigneten Standort für Verlag und Redaktion suche. Wie das Medien-Portal aus Unternehmenskreisen erfahren haben will, soll der geplante Umzug bereits Mitte 2019 erfolgen. Diesen Zeitplan will man bei der "FAZ" derzeit aber nicht bestätigen. Fest steht nur: Die Mitarbeiter müssen sich früher oder später an einen neuen Standort gewöhnen.