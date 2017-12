Neuer Job beim FC: Sport1 muss Veh ziehen lassen

© Sport1/Nadine Rupp

Seit mehr als einem Jahr war Stuttgarts früherer Meistertrainer Armin Veh regelmäßig als Experte im "Doppelpass" bei Sport1 zu sehen. Durch seinen neuen Posten beim 1. FC Köln wird er den Fußball-Talk künftig nur noch als Gast besuchen können.



06.12.2017 - 16:04 Uhr von Alexander Krei 06.12.2017 - 16:04 Uhr

Weil Armin Veh in der kommenden Woche als Geschäftsführer Sport beim abstiegsgefährdeten Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln beginnt, wird der 56-Jährige im Gegenzug seinen Job als Experte beim "Doppelpass" an den Nagel hängen. Das bestätigte ein Sprecher des Sportsenders am Mittwoch gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de. "Auf die Möglichkeit, beim 1. FC Köln ein nachhaltiges Projekt anzugehen, freue ich mich sehr", erklärte Veh, der vor zehn Jahren als Trainer mit dem VfB Stuttgart Deutscher Meister geworden war.

Dirc Seemann, Chefredakteur und Director Content von Sport1, zeigte Verständnis für Vehs Entscheidung. "Man kann dem FC einfach nur gratulieren", sagte er am Mittwoch zu DWDL.de. "Natürlich bedauern wir, dass Armin Veh künftig den 'Doppelpass' nicht mehr mit seiner hervorragenden Fachkompetenz bereichern wird. Sein Engagement in Köln zeigt aber auch, wie begehrt und geschätzt unsere Experten sind. Wir wünschen Armin alles Gute für seine neue Aufgabe und würden uns freuen, wenn er als Repräsentant des FC demnächst bei uns in der Sendung zu Gast wäre."

Armin Veh war seit Beginn der Saison 2016/17 zusammen mit dem Fußball-Kommentator Marcel Reif als Experte beim "Doppelpass" verpflichtet worden. Neben den beiden ist auch Thomas Strunz regelmäßig in der Sport1-Talkshow zu sehen.

