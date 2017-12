Fernsehen lesen (2): Hochglanz-Bücher für den Couchtisch

© DWDL

Im Dezember stellen wir Ihnen eine Auswahl lesenswerter Bücher rund um das Fernsehen vor, die sich gleichermaßen als Geschenk oder zur Eigenlektüre empfehlen. Diesmal geht's um vier Bücher, die nicht nur optisch etwas hermachen: Von Batman bis "Saturday Night Live"...



09.12.2017 - 10:00 Uhr von Thomas Lückerath 09.12.2017 - 10:00 Uhr



von Jürgen Müller

Erschienen im November 2015

im Taschen Verlag

Gebundene Ausgabe (744 Seiten)

Preis: 49,99 Euro



Das Buch aus dem Taschen-Verlag ist im Herbst 2015 erschienen, was jedoch dem Wert dieses dicken Brocken keinen Abbruch tut: Es funktioniert gleichermaßen für Fans, die ihre liebsten Serien portraitiert bekommen sowie für jene Serienfans, die beim Durchstöbern der enormen Programmarchive von Netflix und Amazon Anregungen für neue Bingewatching-Sessions brauchen. Ganz nebenbei ist der Rückblick auf die sicherlich sehr subjektiv zusammengestellten „besten Serien der vergangenen 25 Jahre“ in Zeiten von SVoD-Portalen und Premium-PayTV auch eine interessante Erinnerung daran, wie viele Network-Serien es einst zum großen, weltweiten Fernsehkult geschafft haben. Und wer es verschenkt, braucht sich nicht Sorgen: Er schenkt mehr als nur bunte Bilder.



von Robert Garcia und Joe Desris



Erschienen im November 2016

bei Titan Books

Gebundene Ausgabe

Preis: 26,99 Euro

Für den Autor dieser Zeilen wird es immer nur einen echten Batman geben: Adam West. Die Live-Action-Serie aus den 60er Jahren wurde auch noch 30 Jahre später in einer derart hohen Rotation im deutschen Privatfernsehen gezeigtt, dass sein Bild dieses Superhelden durch die billig produzierte aber kultig inszenierte TV-Fassung geprägt wurde. „Batman: A Celebration of the Classic TV Series“ feiert die legendäre Superhelden-Serie, die vor fast 52 Jahren on air ging. Das nur auf englisch erhältliche Buch hat dabei zwar die Form eines Coffee Table Books, ist aber inhaltlich gehaltvoller als man denken könnte. Die Produktionsbedingungen der damaligen Zeit, das Marketing der 60er Jahre und die manchmal sehr speziellen Special Effects werden ebenso thematisiert, wie natürlich die Charaktere und Storys der Serie.



von Paul Condon



Erschienen im September 2016

im C. Bertelsmann Verlag

Taschenbuch

Preis: 29,95 Euro

Man könnte es als kleinere, geschichtsinteressierte Schwester des „TV-Serien“-Buchs aus dem Taschen-Verlag bezeichnen: In etwas handlicherer Form, dafür aber fast tausend Seiten dick, widmet sich dieses Werk den besten Serien der vergangenen sechzig Jahre. Das Buch ist eine Zeitreise durch die Geschichte des Fernsehens von den 50er Jahren bis heute, wobei sich in den anglo-amerikanischen Schwerpunkt in der deutschen Fassung des Buches auch einige deutsche Produktionen finden. Die chronologische Aufarbeitung von mehr als einem halben Jahrhundert Fernsehgeschichte macht dieses Buch ein Stück weit mehr zum Nachschlagewerk und weniger zum praktischen Serien-Ratgeber.



von Alison Castle

Erschienen im Februar 2015

im Taschen Verlag

Gebundene Ausgabe

Preis: 39,99 Euro

Wenn gleich auch das Gewicht und die schiere Größe des Buches das Klischee eines Coffee Table Books erfüllen, ist „Saturday Night Live - The Book“ mehr als nur zum schnellen Blättern geeignet. Auf 500 Seiten und in drei übergeordnete Segmente unterteilt, erzählt es die Geschichte jener Kultshow, die dank Donald Trump in diesem Jahr ihre beste Form seit vielen Jahren erreicht hat. Das Buch, schon 2015 erschienen, hilft zu verstehen, warum die NBC-Show seit Jahrzehnten als Keimzelle der US-Comedy gilt und sie kontinuierlich geprägt hat. Konkret teilt sich das Buch in die Entstehungsgeschichte einer einzelnen Sendung, die legendärsten Sketche sowie einen chronologischen Rückblick auf alle Staffeln und ihre Besetzungen seit Start der Show. Für Fans von US-LateNight und „Saturday Night live“ im Speziellen ein dicke Empfehlung.

