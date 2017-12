Neuer UHD-Reisesender startet auf HD+-Plattform

© Travelxp 4k

Noch in dieser Woche können Kunden von HD+ einen Reisesender empfangen, der sein Doku-Programm in Ultra HD HDR ausstrahlt. Die Verantwortlichen der Satelliten-Plattform sehen das als "nächste Stufe der Entwicklung von Ultra HD in Deutschland".



12.12.2017 - 09:00 Uhr von Alexander Krei 12.12.2017 - 09:00 Uhr

Die kostenpflichtige Satelliten-Plattform HD+ speist noch in dieser Woche einen Fernsehsender ein, dessen Programm in Ultra HD und HDR ausgestrahlt wird. Dabei handelt es sich um den Reisesender Travelxp 4k, der hierzulande ab Mittwoch um 10:00 Uhr exklusiv bei HD+ an den Start gehen wird. HDR steht für High-Dynamic-Range und liefert einen überdurchschnittlich hohen Kontrast und ein wesentlich breiteres Farbspektrum als bislang. Auf diese Weise sollen in besonders hellen oder dunklen Bereich weitaus mehr Details erkennbar werden.

Travelxp 4k setzt auf Dokumentationen, die den Zuschauern Einblicke in unterschiedliche Kulturen aus mehr als 40 Ländern bieten sollen. Das Portfolio reicht vom Urlaub am Blauen See des Mount Gambier in Südaustralien bis hin zum Backpacking in Israel. Zunächst startet der Sender übrigens in Englisch, Anfang 2018 sollen die Dokumentationen dann auch in deutscher Sprache gesendet werden. Voraussetzung für den Empfang ist ein Ultra-HD-Fernseher, der das HDR-Verfahren Hybrid Log-Gamma (HLG) verwendet, sowie ein HD+-Empfangsgerät.

"Es gibt sie noch, die Pioniergeschichten im Fernsehen", sagt George Agnes, Geschäftsführer Operations und Produktentwicklung der HD Plus GmbH, der von der "nächste Stufe der Entwicklung von Ultra HD in Deutschland" spricht. Und weiter: "Wir freuen uns extrem über den Start von Travelxp 4k bei HD+. Der Sender definiert das TV-Erlebnis neu, die HDR-Produktionen heben die Bildqualität für unsere Zuschauer auf ein neues Level. Die atemberaubende Erfahrung hilft auch Handel und Herstellern, ihre Kunden noch mehr für Ultra HD zu begeistern."

Prashant Chothani, CEO von Travelxp: "Travelxp 4k bringt die Welt in einer beeindruckenden Qualität in die Wohnzimmer. Wir produzieren mit 4K nicht nur mehr, sondern dank HDR und des größeren Farbvolumens auch bessere Pixel. Das macht das Seherlebnis noch emotionaler und lebendiger. Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit HD+."

