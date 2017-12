RTLplus kramt "Mein Leben & ich" aus dem Archiv

© MG RTL D / Guido Engels

Die Comedyserie "Mein Leben & ich", die es zwischen 2001 und 2009 auf sechs Staffeln bei RTL brachte, kehrt im Januar zurück ins Fernsehen. RTLplus wiederholt die Serie. Zudem startet dann auch der bereits angekündigte Dschungel-Talk.



18.12.2017 - 11:06 Uhr von Alexander Krei 18.12.2017 - 11:06 Uhr

Im neuen Jahr wird RTLplus für Abwechslung an seinem Comedy-Freitag sorgen. Dabei soll Schauspielerin Wolke Hegenbarth helfen: Ab dem 19. Januar zeigt der Spartensender noch einmal sämtliche Folgen von "Mein Leben & ich". Die Comedyserie, mit der RTL einst große Erfolge feierte, ist jeweils freitags um 22:00 Uhr mit einem Doppelpack im Programm vertreten und löst die bislang dort gezeigten Wiederholungen von "Das Amt" ab. Im Vorfeld bleiben wie gehabt "Ritas Welt" und "Nikola" im Programm.

im Anschluss an "Mein Leben & ich" gibt es "Alles Atze" zu sehen. Zusätzlich folgt am 19. Januar um 23:35 Uhr auch noch ein Wiedersehen mit den "Campern", die ab 23:35 Uhr die Zeit bis Mitternacht überbrücken. Dort startet an diesem Abend bekanntlich das Dschungel-Special "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Die Stunde danach", in dem Moderatorin Angela Finger-Erben täglich nach dem Dschungel ehemalige Kandidaten, Angehörige und prominente Fans zum Talk einlädt.

Damit ist nun auch klar, dass "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" am 19. Januar bei RTL in die neue Staffel starten wird. Die Kandidaten stehen übrigens bereits fest - zumindest wenn man der in diesen Fragen für gewöhnlich gut informierten "Bild"-Zeitung Glauben schenken darf (DWDL.de berichtete).

