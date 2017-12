Vox: "Ewige Helden" legen Ende Januar wieder los

© MG RTL D / Markus Hertrich

Auch 2018 setzt Vox dienstags wieder auf seine "ewigen Helden". Die dritte Staffel der Sportler-Doku geht Ende Januar an den Start. Zuletzt war es dem Sender durch konzeptionelle Änderungen gelungen, die Quoten des Formats auszubauen.



18.12.2017 - 11:23 Uhr von Alexander Krei 18.12.2017 - 11:23 Uhr

Die inhaltlichen Veränderungen zeigten Wirkung: Mit im Schnitt mehr als acht Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen war die zweite Staffel von "Ewige Helden" in diesem Jahr bei Vox ein schöner Erfolg für den Kölner Sender, der daraufhin bei Tresor TV bereits die Produktion einer dritten Staffel in Auftrag gegeben hat. Dafür steht nun auch der Ausstrahlungstermin fest.

Gezeigt werden die acht neuen Folgen ab dem 30. Januar erneut dienstags um 20:15 Uhr. Darin treten ehemals erfolgreiche Spitzensportler gegeneinander an und blicken gleichzeitig auf ihre Karrieren zurück. Im Finale kämpfen dann die ersten Drei, die nach allen 24 Wettkämpfen in der Gesamtwertung ganz oben stehen, um den Titel. Als Spielleiter führt Ski-Legende Markus Wasmeier die Helden durch die Wettkämpfe, Sportreporter Marco Hagemann kommentiert erneut die Spiele.

Als Kandidaten lassen sich diesmal Handball-Weltmeister Pascal Hens, die Sportgymnastin Magdalena Brzeska, Hockey-Olympiasieger Moritz Fürste, Ski-Olympiasiegerin Hilde Gerg, Turn-Europameister Philipp Boy, Europas Fußballerin des Jahres Celia Šašić, Siebenkampf-Vize-Weltmeisterin Jennifer Oeser sowie Sascha Klein, elfmaliger Europameister im Wasserspringen, auf die Wettkämpfe ein.

Zum Start ins Jahr wird Vox ab dem 9. Januar dienstags zunächst auf die Doku-Reihe "Die wunderbare Welt der Kinder - Wir sind 5!" setzen. Dabei handelt es sich um eine Produktion von Sagamedia.

