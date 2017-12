ZDFneo: Böhmermann-Rückkehr und neuer Vorabend

© ZDF/Ben Knabe

Anfang Februar wird Jan Böhmermann mit dem "Neo Magazin Royale" aus der Winterpause zurückkehren und schon Anfang Januar schraubt ZDFneo an seinem Vorabendprogramm. Dort werden noch einmal Shows wie "Clever abgestaubt" wiederholt.



19.12.2017 - 09:40 Uhr von Alexander Krei 19.12.2017 - 09:40 Uhr

Seit dieser Woche befindet sich das "Neo Magazin Royale" mit Jan Böhmermann in der Winterpause, doch der Termin für die Rückkehr der Late-Night-Show steht inzwischen bereits fest. Die erste Ausgabe des neuen Jahres wird am Donnerstag, den 1. Februar um 22:15 Uhr bei ZDFneo zu sehen sein. Der Sender strahlt das Format wie gehabt im Anschluss an die erfolgreichen Wiederholungen der "heute-show" aus, zusätzlich läuft eine Wiederholung wie gehabt freitags gegen Mitterrnacht im ZDF. Für 2018 hatte ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler kürzlich 38 statt bislang 34 Folgen des "Neo Magazins" in Aussicht gestellt (DWDL.de berichtete).

Unterdessen wird ZDFneo mit Beginn des neuen Jahres an seinem Vorabendprogramm schrauben und im Vorfeld der populären "Bares für Rares"-Schiene um 17:30 Uhr noch einmal jene Shows ins Programm nehmen, die man bereits vor einigen Monten am Vorabend testete. Los geht es am 2. Januar mit Wiederholungen von "Clever abgestaubt", dem Trödelquiz mit Steven Gätjen. "Columbo" rückt im Gegenzug auf einen früheren Sendeplatz und befindet sich fortan schon um kurz nach 16 Uhr bei ZDFneo im Programm.

Einen weiteren Sendeplatz für "Clever abgestaubt" gibt es darüber hinaus am Vormittag um 10:45 Uhr. Ab dem 31. Januar übernimmt schließlich noch einmal die Händlershow "Viel zu bieten" diese Sendeplätze. Die Programmänderung geht auf Kosten des Krimi-Klassikers "SOKO 5113", dessen erste Folgen aus dem Jahr 1978 ursprünglich zwischen dem 2. und 4. Januar täglich um 16:00 Uhr gezeigt werden sollten. Nun hat man sich bei ZDFneo jedoch dafür entschieden, die erste Staffel am 2. Januar ab 14:00 Uhr in einem Rutsch auszustrahlen und stattdessen die Show-Farbe im Programm auszubauen.

Das ZDF hat derweil die Ausstrahlung neuer Folgen von "kaputt und... zugenäht" angekündigt. Zehn neue Folgen des Formats rund um defekte Lieblingsstücke laufen ab dem 28. Januar sonntags um 14:00 Uhr. Mit "Bares für Rares" im Vorprogramm dürfte aus Quotensicht nicht allzu viel schiefgehen.

