Sky im Januar: "American Crime Story" geht weiter

© Sky

Nachdem die erste Staffel von "American Crime Story" den Strafprozess gegen Football-Star O.J. Simpson erzählte, wird in der zweiten Runde der Mord an Modeikone Gianni Versace aufgegriffen. Sky strahlt die neuen Folgen im Januar aus.



19.12.2017 - 14:53 Uhr von Kevin Hennings 19.12.2017 - 14:53 Uhr

Wie es bereits bei "The People v. O.J. Simpson" geschah, widmet sich Regisseur Ryan Murphy auch in der zweiten Staffel von "American Crime Story" einem wahren Verbrechen, das seinerzeit die Medien bestimmte. In "The Assassination of Gianni Versace" wird nun der Mordfall an der italienischen Modeikone beleuchtet. Dabei müssen die deutschen Fans nicht viel länger warten, als es die US-Bürger tun: Die zweite Staffel startet in Amerika auf FX am 17. Januar, hierzulande geht es bei Sky Atlantic HD am Montag, den 29. Januar um 20:15 Uhr los. Die zehnteilige Staffel wird wöchentlich ausgestrahlt und ist im Anschluss an die Veröffentlichung wie gewohnt bei Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand abrufbar.

Mit der Serie, die auf dem Sachbuch "Vulgar Favors: The Assassination of Gianni Versace" basiert, möchten die Macher einen neuen Blick auf das Verbrechen, die Jagd auf den Serienkiller Cunanan und dessen Psyche werfen. Dabei werden auch der damalige Zeitgeist und der gesellschaftliche Blickwinkel auf Homosexuelle aufgegriffen. Besetzt hat Murphy den zweiten Teil seiner Anthologie-Serie unter anderem mit Édgar Ramirez als Versace und Ricky Martin als dessen Liebhaber, Penélope Cruz als seine Schwester Donatella und Darren Criss als Mörder Cunanan. Wer sich die erste Staffel davor noch einmal angucken möchte, hat ebenfalls bei Sky Atlantic HD die Chance dazu: Am 27. und 28. Januar findet eine Marathonprogrammierung statt.

Ursprünglich sollte sich die zweite Staffel von "American Crime Story" mit den Nachwirkungen des Hurrikans Katrina beschäftigen. Die Dreharbeiten dafür mussten jedoch verschoben werden, da man dafür besseres Wetter im Raum New Orleans gebraucht hätte. Auch das Drehbuch wollte man sich neu überlegen. Diese Geschichte wird nun in der dritten Staffel erzählt.

Teilen