Weiterer Termin für Stefan Raabs Bühnenshow in Köln

Die Tickets für Stefan Raabs Bühnenshow in der Kölner Lanxess Arena verkaufen sich so gut, dass nun eine dritte Veranstaltung in Aussicht gestellt wurde. Dabei ist bislang noch gar nicht bekannt, was die Fans des Entertainers überhaupt erwartet.



21.12.2017 - 16:36 Uhr von Alexander Krei 21.12.2017 - 16:36 Uhr

Zwei Jahre liegt sein Rückzug aus dem Fernsehen inzwischen zurück, doch 2018 wird es Stefan Raab wieder auf die Bühne ziehen, wenn auch nicht im TV. Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass der Entertainer im kommenden Jahr ein Live-Event in der Kölner Lanxess-Arena plant (DWDL.de berichtete). Weil die für den 18. Oktober geplante Veranstaltung schnell ausverkauft war, wurde nur wenige Tage später für den 17. November eine Zusatz-Show angekündigt.

Ganz offensichtlich verkaufen sich die Tickets weiterhin so gut, dass Stefan Raab jetzt sogar das Triple plant: Zusätzlich zu den bereits bekannten Terminen können nun nämlich auch Tickets für eine dritte Show erworben werden. Diese soll am Samstag, den 8. Dezember 2018 ebenfalls in Köln stattfinden. Was genau die Raab-Fans erwartet, ist bislang nicht bekannt. Angekündigt sind lediglich "Musik, Spitzenwitze und spektakuläre Gäste".

Mit dabei sind die Heavytones, andere Gäste sind noch nicht bestätigt. In einem rund eineinhalbminütigen Trailer hatten sich allerdings unter anderem Helene Fischer, Udo Lindenberg, Oliver Welke, Elton, Helge Schneider, Bastian Pastewka und einige mehr einspannen lassen.

2018 wird es für Stefan Raab allerdings nicht nur mit Blick auf seine Live-Show spannend werden. Anfang des Jahres soll seine neue Erfindershow "Das Ding des Jahres" bei ProSieben zu sehen sein, deren Aufzeichnungen kürzlich stattfanden. Ihn selbst wird es dann allerdings nicht vor die Kamera ziehen. Präsentiert wird die Show von Janin Ullmann, in der Jury sitzen neben dem Rewe-Einkaufschef Hans-Jürgen Moog auch Joko Winterscheidt und Lena Gercke.

