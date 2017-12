One zeigt Briten-Sitcom "Threesome" ab Februar

© WDR/Big Talk Productions

Vor einigen Jahren ließ Comedy Central zwei Staffeln der britischen Sitcom "Threesome" produzieren. Diese schaffen es nun auch ins deutsche Fernsehen - und zwar bei One. Gezeigt wird die Serie ab Anfang Februar.



27.12.2017 - 14:47 Uhr von Alexander Krei 27.12.2017 - 14:47 Uhr

Der ARD-Spartensender One hat sich die Rechte an einer neuen Comedyserie gesichert - wobei "neu" in diesem Fall relativ ist. "Threesome", so der Titel der britischen Comedy-Central-Produktion, lief auf der Insel nämlich schon vor mehr als sechs Jahren. Bei One findet die Serie nun ab dem 1. Februar jeweils donnerstags um 22:10 Uhr eine Heimat. Ausgestrahlt wird "Threesome" wöchentlich im Doppelpack.

Die Sitcom handelt von drei unzertrennlichen Freunde: Alice wohnt mit ihrem Freund Mitch und ihrem besten schwulen Freund Richie in einer WG. Zusammen bilden sie drei Ecken eines Dreiecks und haben jede Menge Spaß. Allzu viele Geschichten werden jedoch nicht erzählt, denn nach zwei Staffeln mit insgesamt 14 Folgen wurde die Produktion von "Threesome" eingestellt.

