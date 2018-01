Sky bringt "The Tunnel" im Februar zu Ende

© Sky Atlantic, Justin Downing

Die britisch-französische Sky-Serie "The Tunnel", die sich mit Kriminalfällen am Eurotunnel beschäftigt, geht im Februar zu Ende. Die dritte und letzte Staffel dreht sich um einen besonders undurchsichtigen Fall, der bis in den Bosnien-Krieg führt.



04.01.2018 - 14:32 Uhr von Kevin Hennings 04.01.2018 - 14:32 Uhr

Das Remake der schwedisch-dänischen Koproduktion "Die Brücke", welches auf den Namen "The Tunnel - Mord kennt keine Grenzen" hört, wird im Februar in die finale Runde gehen. Die letzten sechs Folgen der einst von Canal+ und BSkyB ins Leben gerufenen Thriller-Serie, in der die französische Ermittlerin Elise Wassermann (Clémence Poésy) und ihr britischer Kollege Karl Roebuck (Stephen Dillane) an Kriminalfällen am Eurotunnel arbeiten, sind am Freitag, den 9. und 16. Februar ab 20:15 Uhr auf Sky Atlantic HD zu sehen. Die dritte Staffel wird parallel auf Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand abrufbar sein.

Dieses Mal bekommt es das Polizisten-Duo mit einer besonders erschreckenden Flüchtlingsproblematik zu tun: Nachdem nämlich ein brennendes Fischerboot in den Ärmelkanal getrieben und an Deck ein halbtoter Kapitän gefunden wird, der seine Zunge und seine Fracht verloren hat, die aus syrischen Flüchtlingskindern bestand, wird der Fall nicht weniger kompliziert. Anschließend verschwinden in Kent drei Kinder spurlos und im Ärmelkanal wird eine Frau von einer Rattenmeute angegriffen. Diese undurchsichtigen Szenarien führen die Ermittler auf eine Spur, die bis in den Bosnien-Krieg führt.

"Das erfolgreiche Sky Original 'The Tunnel' kehrt mit der dritten Staffel zurück und wird aktueller denn je", so Marcus Ammon, Senior Vice President Film und Entertainment bei Sky. "Das ungleiche Ermittlerpaar, die Französin Elise und der Brite Karl Roebuck finden sich in dieser Sky-Eigenproduktion in einem Fall wieder, der sie unweigerlich an ihre physischen und psychischen Grenzen führt: hochspannend, topaktuell und wunderbar düster."

