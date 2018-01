ARD & ZDF sichern sich Leichtathletik-Rechte bis 2024

© ARD/ZDF

Obwohl der bisherige Vertrag noch bis 2020 galt, haben sich ARD und ZDF mit dem Deustchen Leichtathletik-Verband bereits jetzt auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit verständigt. Der neue Vertrag gilt nun bis zum Jahr 2024.



09.01.2018 - 11:12 Uhr von Alexander Krei 09.01.2018 - 11:12 Uhr

ARD und ZDF haben den bis 2020 laufenden TV-Vertrag mit dem deutschen Leichtathletik-Verband vorzeitig verlängert. Der Vertrag hat nun eine Laufzeit bis zum Jahr 2024 und ermöglicht damit eine langfristige Planungssicherheit. In diesem Jahr stehen am 21. und 22. Juli die Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften auf dem Plan, von denen ARD und ZDF jeweils zwei Stunden live berichten werden. Vom 6. bis 12. August folgt zudem die Leichtathletik-EM in Berlin, die als Kernbestandteil der erstmals veranstalteten European Championships ebenfalls live übertragen wird.

"Wir freuen uns, dass wir schon so frühzeitig sagen können: Wir werden die deutsche Leichtathletik viele weitere Jahre in unseren Programmen und Angeboten begleiten", sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky mit Blick auf den neuen Vertrag. "Die große Leichtathletik-Fangemeinde darf von der ARD wie bisher ausführliche, kompetente, aber auch kritische Berichterstattung erwarten - auf internationaler wie nationaler Ebene." Auch ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann äußerte sich zufrieden. "Gemeinsam mit unserem Vertragspartner werden wir auch in Zukunft an attraktiven Formaten und exzellenter Präsentation der nationalen Leichtathletik im klassischen TV, aber auch in unseren vielfältigen digitalen Angeboten arbeiten", sagte er.

DLV-Präsident Jürgen Kessing: "Die Verlängerung unseres TV-Vertrages ist für die Sportart Leichtathletik ein besonders wertvolles Zeichen, denn damit ist gesichert, dass die Kernsportart der Olympischen Spiele trotz digitaler Herausforderungen weiter bei den öffentlich-rechtlichen Sendern eine bedeutende Rolle spielen wird. Neben nationalen und internationalen Großereignissen gibt es vor allem für die Deutschen Freiluft-Meisterschaften eine Übertragungssicherheit."

Auch die Olympischen Spiele werden in den kommenden Jahren bekanntlich bei den Öffentlich-Rechtlichen zu sehen sein. ARD und ZDF hatten sich im August mit Discovery doch noch auf einen Deal verständigt (DWDL.de berichtete). Dieser umfasst sämtliche Spiele bis zum Jahr 2024. Im Detail sieht die Vereinbarung vor, dass ARD und ZDF wie gehabt wechselweise im Free-TV berichten und zusätzlich bis zu drei Live-Streams von den Wettbewerben anbieten.

