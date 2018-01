"Letzte Spur Berlin" meldet sich Ende Februar zurück

© ZDF/Oliver Feist

Ende Februar wird das ZDF die sechste Staffel seiner Krimiserie "Letzte Spur Berlin" ins Programm nehmen. Für Schauspieler Bert Tischendorf wird es die letzte sein, weil er im Gegenzug die Hauptrolle in der neuen RTL-Serie "Beck is back" übernimmt.



10.01.2018 - 10:44 Uhr von Alexander Krei 10.01.2018 - 10:44 Uhr

Während derzeit noch die "SOKO Leipzig" erfolgreich ermittelt, steht die neue Staffel von "Letzte Spur Berlin" bereits in den Startlöchern. Jetzt hat das ZDF den Starttermin bekanntgegeben: Demnach sind zehn neue Folgen der Krimiserie ab dem 23. Februar jeweils freitags um 21:15 Uhr zu sehen. Auch diesmal stehen wieder unter anderem Hans-Werner Meyer, Jasmin Tabatabai, Josephine Busch und Bert Tischendorf vor der Kamera.

Für Tischendorf steht ein Abschied bevor: Er verlässt die ZDF-Serie, weil er künftig die Hauptrolle in der neuen RTL-Serie "Beck is back" übernimmt, die in wenigen Wochen starten wird (DWDL.de berichtete). "Ich bin jetzt schon seit drei Staffeln dabei. Ich finde, es ist ein guter Zeitpunkt, um den Job als Kommissar an den Nagel zu hängen und Komödie statt Krimi zu machen", sagte Tischendorf bereits im Sommer. Er war zur vierten Staffel bei "Letzte Spur Berlin" eingestiegen und spielte seither Kriminaloberkommissar Mark Lohmann.

Und so geht's weiter: Direkt nach einem Einsatz taucht Mark in Berlin unter. Als das Team in seiner Wohnung Drogen findet, gerät vor allem Lucy in Bedrängnis. Denn sie hat Marks Fehlverhalten - seine Exzesse mit Alkohol, Sex und Drogen - immer wieder vor ihren Kollegen gedeckt. Marks Verschwinden treibt dadurch einen Keil zwischen die Beziehung von Lucy, Radek und Mina, die sich nun fragen müssen, ob sie ihren Kollegen stets genau genug im Blick hatten.

Im vorigen Jahr hatte "Letzte Spur Berlin" im Schnitt fast viereinhalb Millionen Zuschauer erreicht - ähnliche Reichweiten wird man sich in Mainz auch diesmal wieder erhoffen. Anders als damals wird es diesmal allerdings keine Vorab-Ausstrahlung bei ZDFneo mehr geben.

