Starttermin für neue Serie mit "Castle"-Star Stana Katic

Amazin Prime wird im Februar die neue US-Serie "Absentia" in sein Portfolio aufnehmen. Stana Katic, die zuletzt bei "Castle" zu sehen war, spielt die Hauptrolle in der Produktion und fungiert auch als Executive Producerin.



10.01.2018 - 14:58 Uhr von Alexander Krei 10.01.2018 - 14:58 Uhr

Amazon hat einen Starttermin für "Absentia" mit Ex-"Castle"-Star Stana Katic gefunden. Der Streamingdienst wird die US-Serie, die Ende September beim US-Sender AXN ihre Premiere feierte, ab dem 2. Februar zeigen. Zu diesem Zeitpunkt werden alle zehn Folgen auf einmal veröffentlicht. Amazon hatte die Rechte an der Serie von Sony Pictures Television Networks vor wenigen Monaten unter anderem auch für Österreich, die USA und Großbritannien erworben.

Und darum geht es: Bei der Jagd nach einem der berüchtigtsten Serienkiller in Boston verschwindet Agent Emily Byrne (Stana Katic) spurlos und wird für tot erklärt. Sechs Jahre später wird sie in einer Hütte im Wald gefunden – kaum noch am Leben und ohne Erinnerung an die Jahre, in denen sie vermisst wurde. Wieder zu Hause erfährt sie, dass ihr Mann (Patrick Heusinger) erneut geheiratet hat und ihr Sohn von einer anderen Frau aufgezogen wird. Doch das ist nicht alles: Bald ist sie selbst in eine neue Mordserie verwickelt.

Neben ihrer Hauptrolle fungiert Stana Katic auch als Executive Producer der Serie, die aus der Feder von Gaia Violo und Matt Cirulnick ("South Beach") stammt. In weiteren Rollen zu sehen sind Cara Theobold ("Downton Abbey"), Angel Bonanni ("False Flag"), Richard Brake ("Game of Thrones"), Neil Jackson ("Sleepy Hollow"), Ralph Ineson ("Game of Thrones"), Paul Freeman ("Die Hunde des Krieges"), Bruno Bichir ("Narcos") und Patrick McAuley ("Conjuring 2") zu sehen.

