Die Quoten von "Deutschland sucht den Superstar" sind am Dienstag rückläufig gewesen. 1,58 Millionen Menschen schalteten die Castingshow zur besten Sendezeit bei RTL ein. Damit lagen Dieter Bohlen & Co. in etwa auf dem Niveau der Samstags-Ausgaben. Im Vergleich zur Dienstagsausgabe vor einer Woche gingen rund 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verloren. Nicht geholfen haben dürfte die Tatsache, dass bei Vox mit "Sing meinen Song" ebenfalls ein Format zu sehen war, in dem Musik im Mittelpunkt stand.

Beim jungen Publikum musste sich "DSDS" dann gleich doppelt dem "Tauschkonzert" geschlagen geben. Nur 350.000 Zuschauerinnen und Zuschauer der RTL-Castingshow kamen aus der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen, hier wurden dementsprechend auch nur 9,6 Prozent Marktanteil gemessen. Damit ist "DSDS" erstmals in diesem Jahr in den einstelligen Bereich gefallen, sowohl "Sing meinen Song" als auch "TV Total" waren deutlich erfolgreicher (DWDL.de berichtete).

In der erweiterten Zielgruppe war der Abstand kleiner, das Ergebnis jedoch gleich. 710.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 59 Jahren sorgten bei "DSDS" für 9,5 Prozent Marktanteil. Das ist ein guter Wert, "Sing meinen Song" war aber noch erfolgreicher. Immerhin lag RTL in dieser Altersklasse noch vor "TV Total" bei ProSieben. Gut lief es später am Abend für das RTL-Magazin "Extra", das sich auf 11,0 (14-49) und 10,2 Prozent (14-59) steigerte.

Zufrieden sein kann man derweil bei RTLzwei: "Armes Deutschland" unterhielt zur besten Sendezeit 620.000 Menschen, in der klassischen Zielgruppe waren damit 6,2 Prozent Marktanteil drin. Schon am Vorabend lag "Hartz und herzlich" bei ziemlich guten 6,5 Prozent und zog auch "Berlin - Tag & Nacht" (5,3 Prozent) ein Stück weit mit nach oben.

In der Primetime und beim jungen Publikum lag RTLzwei noch vor Sat.1, wo "Navy CIS" nur zu 5,7 Prozent gut war. Insgesamt sahen jedoch deutlich mehr Menschen zu als bei der Sozialdoku, so kam die US-Serie auf 1,16 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Und auch eine zweite Folge hielt sich noch bei 1,10 Millionen, der Marktanteil ging hier jedoch noch ein bisschen weiter auf 4,8 Prozent zurück.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;