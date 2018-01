Sat.1 macht neue Kino-Comedyshow mit Kaya Yanar

© RTL / Nadine Dilly

Nachdem Kaya Yanar in den vergangenen Jahren vorwiegend für RTL vor der Kamera stand, zieht es den Comedian jetzt zurück zu Sat.1. Im Februar bekommt er mit "Guckst Du?!" eine neue Kino-Comedy, die am Freitagabend zu sehen ist.



11.01.2018 - 12:10 Uhr von Alexander Krei 11.01.2018 - 12:10 Uhr

Vor 17 Jahren gelang Kaya Yanar der Durchbruch mit seiner Sat.1-Show "Was guckst Du?!", jetzt bekommt der Comedian eine neue Sendung in Sat.1 - und deren Titel klingt ganz ähnlich. "Guckst Du?!" heißt sie, versehen mit dem Untertitel "Kayas große Kinoshow". Damit ist das Thema, um das sich die Sendung dreht, auch bereits gut umrissen: In der Show will Yanar die bekanntesten und beliebtesten Filme der Welt präsentieren, aber freilich auf seine ganz eigene Art.

In jeder Folge steht ein Film-Genre im Mittelpunkt. Geplant sind Kino-Quizrunden und Erinnerungen an schöne Momente der Filmgeschichte. Darüber hinaus steht die Improvisation ebenso auf der Tagesordnung wie Blicke hinter die Kulisse - etwa beim Absolvieren eines Stunt-Trainings. Brainpool will im Februar mit den Dreharbeiten zu "Guckst Du?! Kayas große Kinoshow" beginnen, sodass die neue Reihe schon ab dem 23. Februar jeweils freitags um 20:15 Uhr gezeigt werden kann.

Nach seinem Abschied von Sat.1 war Kaya Yanar in den vergangenen Jahren vorwiegend bei RTL zu sehen, wo er unter anderem "Die Kaya Show" und "Geht's noch?! Kayas Woche" präsentierte. Im Herbst 2017 gehörte er aber auch schon zum Team der wenig erfolgreichen Comedyshow "Das gibt's doch gar nicht!". Nun ist er nach Cindy aus Marzahn und Paul Panzer das nächste RTL-Gesicht, das eine neue Comedyshow in Sat.1 bekommt.

Teilen