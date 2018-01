Funke: Manfred Braun macht Platz für Andreas Schoo

© Funke Mediengruppe

Manfred Braun räumt seinen Platz als Geschäftsführer der Funke Mediengruppe. Neuer Geschäftsführer wird Andreas Schoo, den Braun noch aus seiner Zeit bei Bauer kennt. Ein weiterer Geschäftsführer wird derzeit noch gesucht.



11.01.2018 - 16:16 Uhr von Alexander Krei 11.01.2018 - 16:16 Uhr

Führungswechsel bei der Funke Mediengruppe: Andreas Schoo wird zum 1. April neuer Geschäftsführer an der Seite von Michael Wüller. Der 57-Jährige soll die Verantwortung für den Zeitschriftenbereich und das Digitale übernommen. Gleichzeitig wird Manfred Braun, der seit 2012 Geschäftsführer war, das Unternehmen verlassen. Der 65-Jährige kam 2007 nach mehr als drei Jahrzehnten von Bauer zu Funke und baute die damalige WAZ Mediengruppe spürbar um - vom Kauf zahlreicher Springer-Blätter bis hin zu Einführung einer Zentralredaktion in Berlin.

"Für das Engagement, mit dem er seiner Arbeit über all die Jahre nachkam, für seine Ideenkraft, mit der er unsere journalistischen Produkte nachhaltig weiterentwickelte und nicht zuletzt auch für die Energie, mit der er den für die Unternehmensgeschichte bedeutenden Kauf der Zeitungen und Zeitschriften der Axel Springer SE mit umgesetzt hat, danken wir ihm herzlich", sagt Julia Becker, Gesellschafterin und Aufsichtsratsvorsitzender der Funke Mediengruppe.

Lob kommt für Andreas Schoo. Der sei ein "überaus erfahrener Verlagsmanager mit einem Blick für innovative Verlagsstrukturen und besonders auch für digitale Plattformen". Von ihm verspricht man sich in Essen nun eine Stärkung und Weiterentwicklung der Zeitschriften- und Digital-Marken. Dass Manfred Braun geht, überrascht dennoch, immerhin hatte er erst vor einem Jahr seinen Vertrag verlängert.

Gemeinsame Vergangenheit bei Bauer



Andreas Schoo war zuletzt zehn Jahre Mitglied der Geschäftsleitung der Bauer Media Group und verabschiedete sich bereits vor einigen Monaten. In dieser Zeit verantwortete er unter anderem die Bereiche Print, Digital sowie Radio in mehreren Ländern. Vor seiner Tätigkeit in der Konzerngeschäftsleitung verantwortete Andreas Schoo als Verlagsgeschäftsführer die Programmzeitschriften der Bauer Media Group. Schoo und Braun kennen sich noch aus der Zeit, als auch Braun noch für den Verlag tätig war - nicht ausgeschlossen, dass er bei der Wahl des Nachfolgers ein entscheidendes Wörtchen mitgesprochen hat.

Das Zeitungsgeschäft von Funke wird Andreas Schoo künftig übrigens nicht verantworten - hier befindet sich der Verlag aktuell noch auf der Suche nach einem dritten Geschäftsführer. Die Kollegen vom "Horizont" bringen schon mal den früheren "Spiegel"-Mann Ove Saffe ins Spiel, der seit zweieinhalb Jahren als Geschäftsführer des "Hamburger Abendblatts" und der "Berliner Morgenpost" fungiert (DWDL.de berichtete).



Teilen