"BrainFAQ": Tele 5 kooperiert mit Filmmagazin "Deadline"

Tele 5 und das Filmmagazin "Deadline" haben sich auf eine Kooperation verständigt, die sich um die wöchentlich ausgestrahlten Horrorfilme dreht. Unter dem Titel "BrainFAQ" veranstaltet Tele 5 ein Gewinnspiel, das Heft verspricht Rezensionen.



15.01.2018 - 11:12 Uhr von Alexander Krei 15.01.2018 - 11:12 Uhr

Das Filmmagazin "Deadline" und Tele 5 machen gemeinsame Sache. Passend zum Sendeplatz für Horror- und Suspense-Filme am späten Mittwochabend wird Tele 5 fortan das "BrainFAQ"-Gewinnspiel des Hefts präsentieren, das sich ebenfalls schwerpunktmäßig in diesem Genre bewegt. Mit Blick auf den jeweiligen Film der Woche wird auf der Website von Tele 5 unter dem Titel "BrainFAQ" eine Frage über den Film gestellt, nach deren richtiger Beantwortung die Chance auf von "Deadline" zusammengestellte Pakete besteht.

Im Gegenzug rezensiert "Deadline" die Mittwochsfilme von Tele 5 in seiner Print-Ausgabe - auch das geschieht unter dem "BrainFAQ"-Label. Das Magazin erscheint alle zwei Monate und wird alle Mittwochsfilme, die zwischen den Ausgaben erscheinen, aufgreifen. Die Kooperation ist vorerst auf sechs Monate angelegt. In den nächsten Wochen strahlt Tele 5 am späten Abend unter anderem "Black Rock - Überleben ist alles", "Exorzist: Der Anfang" und "Experiment Killing Room" aus.

