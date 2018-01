Netflix kündigt "Denver Clan"-Comeback für Februar an

© The CW

Anfang Februar schafft es die Neuauflage des legendären "Denver Clans" auch nach Deutschland - unter dem Originaltitel, obwohl die Soap inzwischen gar nicht mehr in Denver spielt. In den USA waren die Quoten zuletzt enttäuschend.



17.01.2018 - 09:02 Uhr von Alexander Krei 17.01.2018 - 09:02 Uhr

Fast 30 Jahre liegt die Ausstrahlung der letzten Folge von "Der Denver-Clan" zurück, jetzt kommt die Neuauflage der amerikanischen Seifenoper auch nach Deutschland. Wie Netflix bekanntgegeben hat, ist das Comeback der Serie, die bereits im Oktober beim US-Sender The CW ihre Wiederaufstehung feierte, für den 8. Februar geplant.

Die Fans mussten sich hierzulande deutlich länger gedulden als in Österreich und der Schweiz, wo "Dynasty" - wie die Serie im Original heißt - schon von Beginn an wöchentlich parallel zur US-Ausstrahlung gezeigt wird, übrigens auch bereits in der deutschen Synchronfassung. Dass die Serie wieder unter ihrem einstigen deutschen Titel gezeigt wird, ist indes irreführend, spielt die Neuauflage doch gar nicht in Denver, sondern in Atlanta.

Inhaltlich geht es erneut um zwei der mächtigsten Familien der USA, den Carringtons und den Colbys. Die Sicht auf beide Familien wird aus den Augen von Fallon (Elizabeth Gillies) erzählt, Tochter des Milliardärs Blake Carrington (Grant Show) und ihrer zukünftigen Stiefmutter Cristal (Nathalie Kelley). Cristal stammt aus Lateinamerika und stößt mit dieser Tatsache bei der weißen Protestantenfamilie auf die ein oder andere Gegenstimme.

Realisiert wurde "Dynasty" von Josh Schwartz und Stephanie Savage. Beide haben bereits "O.C. California", "Chuck" und "Gossip Girl" mitentwickelt, sowie Sallie Patrick ("Revenge"). Die Schöpfer des Originals, Richard Shapiro und Esther Shapiro, sind als ausführende Produzenten mit an Bord. Ebenfalls als Produzenten tätig sind CBS TV Studios und Fake Empire.

Mit Blick auf die Quoten wird man sich bei The CW indes deutlich mehr versprochen haben vom Comeback der Kultserie - zuletzt schalteten in den USA deutlich weniger als eine Million Zuschauer ein. In der Hoffnung auf steigendes Interesse, soll mit Beginn der neuen Folgen Blake Carringtons Ex-Frau Alexis ihr Comeback feiern - anstelle von Joan Collins übernimmt nun Nicolette Sheridan die Rolle.

