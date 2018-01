Sky holt zwei HBO-Serien schnell nach Deutschland

© Sky Deutschland

Die neue Thrillerserie "Mosaic" von Steven Soderbergh mit Sharon Stone in der Hauptrolle wird parallel zur US-Ausstrahlung von Sky gezeigt. Wenige Wochen später drückt Sky auch "Here and Now" von "Six Feet Under"-Schöpfer Alan Ball auf die Tube.



19.01.2018 - 12:08 Uhr von Alexander Krei 19.01.2018 - 12:08 Uhr

Mit "Mosaic" und "Here and Now" wird Sky in den nächsten Wochen zwei neue HBO-Serien parallel zu ihrer US-Ausstrahlung zeigen. Den Anfang macht die sechsteilige Thrillerserie "Mosaic", in der Sharon Stone die Kinderbuchautorin und -illustratorin Olivia Lake spielt. Hinter der Serie, die in der Nacht vom 22. auf den 23. Januar auf Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand startet, stehen Regisseur Steven Soderbergh und Drehbuchautor Ed Solomon.

Das Besondere: Die ursprüngliche Version der Serie konnten HBO-Kunden in den USA mittels einer App mit verschiedenen Handlungssträngen und aus der Sicht unterschiedlicher Perspektiven verfolgen. Aus dem insgesamt siebeneinhalbstündigen Material hat Soderbergh zusätzlich eine traditionelle Thrillerserie geschnitten, für die neben Sharon Stone unter anderem auch Beau Bridges ("Masters of Sex"), Garrett Hedlund ("Mudbound") und Frederick Weller ("Banshee") vor der Kamera standen.

Über die Abrufdienste von Sky steht täglich eine neue Episode in der Originalfassung zur Verfügung, in der Nacht vom 26. auf den 27. Januar gibt's eine Doppelfolge. Ab dem 14. Februar zeigt Sky Atlantic HD zudem jeweils ab 20:50 Uhr im Anschluss an "Divorce" Doppelfolgen der Serie - wahlweise auf Deutsch oder Englisch. Kurz zuvor steht mit "Here and Now" schon die nächste Serien-Premiere an: In der Nacht vom 11. auf den 12. Februar gibt's auf Abruf die neue Serie von "Six Feet Under"-Schöpfer Alan Ball zu sehen. Ab dem 28. März laufen die zehn Episoden zudem wahlweise auf Deutsch oder im Original immer mittwochs um 20:15 Uhr auf Sky Atlantic HD. Zum Start gibt es eine Doppelfolge, ab dem 4. April dann jeweils eine Episode pro Woche.

Nach "Six Feet Under" und "True Blood" ist "Here and Now" bereits Balls dritte Serie, die er im Auftrag von HBO schuf. Im Mittelpunkt seiner neuen Produktion steht die Familie Bayer-Boatwright aus Portland, die sich nur oberflächlich betrachtet als progressive, multikulturelle Familie mit Adoptivkindern aus den unterschiedlichsten Kulturkreisen präsentiert.

