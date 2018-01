Sat.1: "Hawaii Five-0" geht schon im Februar weiter

© 2017 CBS Broadcasting Inc.

Auch in den kommenden Wochen setzt Sat.1 auf Kontinuität: Bereits kurz nach dem Finale der siebten Staffel geht die achte Staffel von "Hawaii Five-0" an den Start - zwischendurch überbrücken Wiederholungen die Dschungel-Zeit.



21.01.2018 - 19:04 Uhr von Alexander Krei

Gerade erst strahlte Sat.1 das Finale der siebten Staffel von "Hawaii Five-0" aus, da stehen die neuen Folgen schon in den Startlöchern. Wie jetzt bekannt wurde, wird der Sender bereits am 5. Februar mit der achten Staffel seiner US-Krimiserie weitermachen. Bis dahin setzt Sat.1 auf Wiederholungen, was angesichts der starken Konkurrenz durch das RTL-Dschungelcamp wohl durchaus sinnvoll ist.

Am Sendeplatz wird sich jedenfalls nichts ändern: Weiterhin gibt es "Hawaii Five-0" jeweils montags um 22:15 Uhr zu sehen. Bereits bekannt war, dass sich am 5. Februar auch "Lethal Weapon" auf dem Bildschirm zurückmelden wird (DWDL.de berichtete). Die US-Serie, die sich im vorigen Jahr mit im Schnitt fast zehn Prozent Marktanteil in der Zielgruppe wacker geschlagen hat, läuft erneut um 20:15 Uhr.

Auf dem Sendeplatz um 21:15 Uhr ändert sich unterdessen nichts: Dort gibt's weiterhin neue Folgen von "Navy CIS: L.A." zu sehen. Um 23:15 Uhr setzt Sat.1 zudem weiter auf neue Folgen von "Scorpion" - auch hiervon laufen in der Dschungel-Zeit vorübergehend nur Wiederholungen.

