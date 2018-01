Schöneberger ist am ESC-Finalabend wieder mit dabei

© NDR/Morris Mac Matzen

Den ESC-Vorentscheid wird Barbara Schöneberger in diesem Jahr nicht präsentieren, doch am Finalabend ist die Moderatorin wieder an Bord. Erneut meldet sie sich von der Reeperbahn - womöglich einmal mehr im strömenden Regen.



22.01.2018 - 12:24 Uhr von Alexander Krei 22.01.2018 - 12:24 Uhr

Vor wenigen Wochen überraschte der NDR damit, dass "Tagesschau"-Sprecherin Linda Zervakis in diesem Jahr zusammen mit Elton durch den deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest führen wird, nachdem in den vergangenen Jahren stets Barbara Schöneberger diese Aufgabe übernommen hatte. Doch ein kompletter ESC-Abschied ist damit für die Moderatorin nicht verbunden.

Wie der NDR eher beiläufig in einer Pressemitteilung zum Beginn des Kartenvorverkaufs für "Unser Lied für Lissabon" erklärte, wird Schöneberger am Finalabend wie gewohnt durch das Rahmenprogramm von der Hamburger Reeperbahn führen. Das Erste wird am Samstag, den 12. Mai um 20:15 Uhr den "Countdown" für den ESC einläuten.

Die Entscheidung, wer für Deutschland nach Lissabon fährt, wird am 22. Februar ab 20:15 Uhr in einer Live-Show aus Berlin fallen. Teilnehmer bei "Unser Lied für Lissabon" sind Xavier Darcy, Ivy Quainoo, Ryk, Michael Schulte, Natia Todua und die Band voXXclub.

