Eurosport überträgt ein Bundesliga-Spiel im Free-TV

Anfang Februar wird Eurosport ein Bundesliga-Spiel ausnahmsweise im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Der Sender will auf diese Weise für sein Pay-TV-Angebot trommeln, zu dem sich bald auch die neuen Montagsspiele gesellen werden.



22.01.2018 - 23:06 Uhr von Alexander Krei 22.01.2018 - 23:06 Uhr

Seit Beginn der Saison sind Live-Übertragungen der Fußball-Bundesliga im Pay-TV nicht nur bei Sky zu sehen, sondern auch bei Eurosport. Nun macht der Sender von seinem Recht Gebrauch, ein Spiel im frei-empfangbaren Fernsehen zu zeigen. Wie Sportchef Gernot Bauer gegenüber "Der Westen" bestätigte, fiel die Wahl auf die Begegnung zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Dortmund am 2. Februar.

"Köln und Dortmund sind Klubs mit sehr viel Leidenschaft - bei den Fans, bei den Spielern, bei den Verantwortlichen", sagte Bauer. Das Spiel sei daher eine gute Plattform, um die Stärken des Senders zu zeigen, "den Fußball leidenschaftlich und intensiv zu analysieren". Moderator Jan Henkel und Experte Matthias Sammer werden sich ab 19:30 Uhr mit der Vorberichterstattung melden, das Spiel wird von Marco Hagemann kommentiert.

Eurosport wird die Partie zugleich nutzen, um auch im Ultra-HD-Bereich neue Erfahrungen zu sammeln. Zuvor war bereits bekannt geworden, dass HD+-Kunden das Spiel zwischen Köln und Dortmund auch über den Sender UHD1 in entsprechend besserer Auflösung sehen können (DWDL.de berichtete). Die Übertragung ist somit also in gleich mehrfacher Hinsicht ein Schaufenster für die Bundesliga-Übertragungen von Eurosport, deren anfängliche technische Probleme inzwischen behoben wurden.

In der Rückrunde wird Eurosport neben den Freitagsspielen erstmals auch die Montagsspiele der Bundesliga zeigen, von denen es fünf pro Saison geben soll. Am 19. Februar findet mit der Begegnung zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig erstmals ein Montagsspiel im Fußball-Oberhaus statt, eine Woche später müssen Borussia Dortmund und der FC Augsburg ran. Für den 12. März ist mit Bremen gegen Köln bereits das dritte Spiel geplant.

