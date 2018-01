RTL feiert "Bravo Hits"-Jubiläum mit eigener Show

© MG RTL D

RTL wird Mitte Februar an einem späten Samstagabend das Jubiläum der "Bravo Hits" mit einer zweistündigen Show feiern. Mit dabei sind neben einigen Stars der 90er auch aktuell erfolgreiche Musiker und Youtuber.



25.01.2018 - 14:54 Uhr von Timo Niemeier 25.01.2018 - 14:54 Uhr

Wer in den 90er Jahren aufgewachsen ist und damals Pop-Musik mochte, kam an "Bravo Hits" eigentlich nicht vorbei. Seit 25 Jahren ist die Compilation-Reihe nun schon erfolgreich auf dem Markt vertreten. Und auch in Zeiten von Youtube und Spotify hat sich die Marke erfolgreich gehalten, zum Jubiläum spendiert RTL der "Bravo Hits" eine eigene Show. Die Primetime ist für "Bravo Hits 100 - Der Countdown" allerdings nicht drin, RTL zeigt die Sendung stattdessen am 17. Februar ab 23:30 Uhr. Im Vorfeld laufen "DSDS" und "Take Me Out".

In der Sendung werden die beliebtesten Titel aus 100 Ausgaben "Bravo Hits" vorgestellt. Das Ranking richtet sich allerdings nicht nach den verkauften Exemplaren oder Ähnlichem, es basiert auf einem Voting der "Bravo"-Leser. In der Sendung auftreten werden einige Künstler, die ihre Hochphase in den 90ern hatten, so unter anderem Oli.P und Sabrina Setlur. Weitere Gäste sind Glasperlenspiel, Alex Christensen, Joey Kelly, der ehemalige "Bravo"-Chefredakteur Alex Gernandt, Enie van de Meiklokjes, die Lochis sowie Felix Jaehn.

