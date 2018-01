Amazon zeigt zweite "Sneaky Pete"-Staffel ab März

© Amazon

"Sneaky Pete" ist im vergangenen Jahr eine der erfolgreichsten Serien bei Amazon gewesen, nun stehen die neuen Folgen in den Startlöchern. Die zehnteilige zweite Staffel startet Anfang März bei Prime Video.



25.01.2018 - 16:12 Uhr von Timo Niemeier 25.01.2018 - 16:12 Uhr

Fans der Amazon-Serie "Sneaky Pete" können sich auf Nachschub freuen: Wie der SVoD-Dienst nun nämlich mitgeteilt hat, wird die zweite Staffel ab dem 9. März zu sehen sein. Zehn neue Folgen werden dann auf einen Schlag verfügbar gemacht. Die Serie dreht sich um den Hochstapler Marius (Giovanni Ribisi), der aus dem Gefängnis freikommt und sich daraufhin auf der Flucht vor einem gemeingefährlichen Gangster befindet. Da er keinen anderen Ausweg sieht, nimmt er die Identität seines Zellengenossen Pete an und feiert "Wiedervereinigung" mit dessen Familie, um seiner Vergangenheit zu entfliehen.

In der neuen Staffel steht Marius kurz vor einem Neuanfang. Doch dann drohen zwei Schlägertypen, die ihn für Pete halten, damit, die Familie zu töten - Es sei denn, er führt sie zu Petes entfremdeter Mutter Maggie (Jane Adams) und zu den Millionen, die sie von ihrem mysteriösen Arbeitgeber gestohlen hat. Marius begibt sich auf einen gefährlichen Pfad, um die flüchtige Maggie zu finden, die Familie zu beschützen, gleichzeitig aber auch den Pete-Betrug aufrecht zu erhalten und das Geld am Ende für sich behalten zu können.

"Wir freuen uns sehr, den Start der zweiten Staffel von ‘Sneaky Pete’ anzukündigen, nachdem wir so enormen Zuspruch von den Kritikern und unseren Zuschauern für die erste Staffel bekommen haben", sagt Sharon Tal Yguado, Head of Scripted Series, Amazon Studios. Die Serie ist eine Co-Produktion mit Sony Pictures Television Studios, sie stammt von Bryan Cranston (Breaking Bad) und David Shore (The Good Doctor). Als Executive Producer fungieren Bryan Cranston, Graham Yost (The Americans), James Degus (Der lange Weg), Michael Dinner und Fred Golan (Justified). Weltweit war "Sneaky Pete" im vergangenen Jahr eine der erfolgreichsten Serie von Amazon (DWDL.de berichtete).

