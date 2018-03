Sat.1 eröffnet sein "Hotel Herzklopfen" schon im April

© SAT.1/Walter Wehner

Zuletzt hieß es von Sat.1, man werde "Hotel Herzklopfen" im Sommer 2018 zeigen. Nun geht es doch schneller: Das neue Format ist bereits ab Mitte April zu sehen, die liebesuchenden Senioren werden dann immer am Sonntagvorabend gezeigt.



22.03.2018 - 11:11 Uhr von Timo Niemeier

Sat.1 hat einen Start-Termin für seine neue Kuppelshow "Hotel Herzklopfen" in Aussicht gestellt. Am 22. April soll die neue Sendung starten, los geht’s um 17:55 Uhr mit einer Doppelfolge. Insgesamt werden sechs Ausgaben der Dating-Reihe gezeigt. Bislang läuft am Sonntagvorabend noch "The Biggest Loser" - und das mit großem Erfolg. Ob das von SEO Entertainment produzierte Kuppel-Format da mithalten kann, muss sich erst noch zeigen.

In "Hotel Herzklopfen" suchen zwölf Damen und zwölf Herren die große Liebe. Das Besondere ist ihr Alter: Die Teilnehmer sind alle über 60 Jahre alt. Sat.1 verspricht "eine aufregende Woche in einem romantischen Berghotel im Schweizer Bergün". Zwischen Quad-Race und Jodelkurs beweisen die Best Ager, wie viel Feuer in ihnen steckt. "Hotel Herzklopfen" ist eine Adaption des belgischen Formats "Hotel Römantiek", das im Frühjahr 2017 bei den Einkäufern der Fernsehmesse MIPTV Eindruck hinterließ. Sat.1 schlug daraufhin zu. Die deutsche Version wird gleich von drei Moderatoren präsentiert. Mit dabei sind neben "Frühstücksfernsehen"-Moderator Daniel Boschmann auch Lutz van der Horst, der vor allem aus der "heute show" bekannt ist, und Youtuberin Sarah Mangione, die einige Male auch schon im Fernsehen vor der Kamera stand, etwa im RTL II-Format "WOW of the Week". "Singles über Sechzig suchen noch einmal die große Liebe und ich darf helfen! Dazu noch die Geschichten der Männer und die Weisheiten der Damen – das wird so herzerwärmend, wir lassen die Heizdecken gleich daheim", sagt Daniel Boschmann über das neue Format. Anders als in vielen anderen Kuppelshows soll es in "Hotel Herzklopfen" nicht darum gehen, sich über die Kandidaten lustig zu machen. Lutz van der Horst verspricht: "Es ist Zeit für positive Botschaften! Bei ‚Hotel Herzklopfen‘ werden wir die Liebe bringen – frei von Zynismus, aber mit viel Spaß!"

