ProSieben: "Grey's Anatomy" meldet sich Ende April zurück

© ABC

Ähnlich wie in den USA konnte auch hierzulande die 11. Staffel von "Akte X" nicht mehr an den Erfolg des Vorgängers anknüpfen. Ende April dürfte es am Serien-Mittwoch für ProSieben aber wieder deutlich besser aussehen: Dann kehrt "Grey's Anatomy" zurück



22.03.2018 - 15:55 Uhr von Uwe Mantel 22.03.2018 - 15:55 Uhr

Nach einer ungewöhnlich langen Pause von über neun Monaten hat das Warten Ende April ein Ende: ProSieben wird am 25. April mit der Ausstrahlung der 14. Staffel von "Grey's Anatomy" beginnen. ProSieben verzichtet diesmal auf die Ausstrahlung in Doppelfolgen und zeigt jeweils eine neue Folge um 20:15 Uhr, ab 21:15 Uhr bleibt es zunächst bei Doppelfolgen von "Lucifer". Hier reichen die Folgen der zweiten Staffel noch bis Anfang Mai.

Mit der Rückkehr dürften die größten Quotensorgen am Serienmittwoch auch erstmal wieder der Vergangenheit angehören. Zwar hat auch "Grey's Anatomy" aus Quotensicht die besten Zeiten schon hinter sich, Marktanteile von meist knapp über zehn Prozent waren in den letzten Jahren aber trotzdem drin. Verglichen mit den Werten zwischen 6 und 8 Prozent, die "Akte X" derzeit am Mittwochabend erzielt, wäre das schon ein deutlicher Fortschritt.

Und darum geht's in den neuen Folgen: Meredith Grey (Ellen Pompeo) verliebt sich in Dr. Nathan Riggs (Martin Henderson). Doch ihr Glück hält nicht lange an: Nathans vor Jahren im Irak verschleppte Verlobte Megan (Abigail Spencer) wird mit schweren Verletzungen in das Grey Sloan Memorial gebracht. Ausgerechnet Meredith muss die Schwerverletzte operieren. Nathan steht zwischen den Stühlen - entscheidet er sich für die alte oder seine neue Liebe?

