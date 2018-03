Sky feiert Luc Besson mit einem eigenen Sender

© Sky Deutschland

Im Mai zeigt Sky eine Woche lang viele Filme des französischen Filmregisseurs Luc Besson, dafür hebt man den Sender Sky Cinema Luc Besson HD aus der Taufe. Währenddessen feiert auch Bessons neuester Film "Valerian" seine deutsche TV-Premiere.



26.03.2018 - 16:23 Uhr von Timo Niemeier 26.03.2018 - 16:23 Uhr

Sky setzt auch weiterhin auf individuelle Pop-Up-Channels: Nach Western und Aliens dreht sich im Mai alles rund um die Filme von Luc Besson. Sky ehrt den französischen Kino-Visionär zwischen dem 4. und 13. Mai mit einem eigenen Sender. In dieser Zeit sind auf Sky Cinema Luc Besson HD insgesamt 16 Filme des Regisseurs rund um die Uhr zu sehen. Der Sender ersetzt vorübergehend Sky Cinema Hits.

Neben Bessons Kultfilmen wie "Subway", "Im Rausch der Tiefe", "Nikita", "Leon - Der Profi" und "Das fünfte Element" stehen auch die ersten drei Teile der "Taxi"-Action-Comedy-Reihe und "96 Hours - Taken 2" auf dem Programm. Außerdem feiert Bessons neuer Film "Valerian - Die Stadt der tausend Planeten" am 6. Mai auf dem Sender seine deutsche TV-Premiere. "Valerian" gilt mit einem Budget von rund 180 Millionen US-Dollar als der teuerste Film, der jemals in Europa entstanden ist.

