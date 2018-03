RTL schickt "Team Ninja Warrior" im April auf Sendung

© MG RTL D / Stefan Gregorowius

Die von RTL bereits angekündigte Team-Variante von "Ninja Warrior" feiert im April Premiere am Sonntagabend, sieben Folgen wird man zeigen. Ende April präsentiert Ralf Schmitz beim Sender außerdem eine neue Show, bei der Mitarbeiter ihre Chefs herausfordern.



27.03.2018 - 15:23 Uhr von Timo Niemeier 27.03.2018 - 15:23 Uhr

RTL hat den Start-Termin seiner neuen Show "Team Ninja Warrior" verraten: Ab dem 22. April ist die Show immer sonntags zur besten Sendezeit zu sehen. Insgesamt sieben Folgen wird man zeigen, fünf Qualifikations-Shows, ein Finale sowie ein Promispecial. RTL-Chef Frank Hoffmann hatte bereits im Februar im DWDL.de-Interview angekündigt, dass die neue Show sonntags laufen wird. "Ninja Warrior" lief im vergangenen Jahr zweitweise auch am Sonntag und holte dort recht solide Werte, tat sich gegen die starke Konkurrenz aber deutlich schwerer als am Samstag.

In "Team Ninja Warrior" treten in jeder der fünf Qualifikations-Shows jeweils 24 Athleten in insgesamt acht Dreierteams gegeneinander an. Pro Team gibt es immer zwei Männer und eine Frau. Jede Qualifikations-Show besteht aus einer Vorrunde, einer K.O.-Runde und einer Final-Qualifikation. Im Vergleich zu "Ninja Warrior Germany" gibt es in der Team-Variante etwas andere Regeln: So sind die Teilnehmer nicht automatisch ausgeschieden, wenn sie Wasser berühren. Erst wer ganz ins Wasser fällt, ist draußen. Das Siegerteam erhält 100.000 Euro. Produziert wird "Team Ninja Warrior" wie das Original von Norddeich TV. Auch das Moderatoren-Trio bestehend aus Frank Buschmann, Jan Köppen und Laura Wontorra bleibt in dem Ableger bestehen.

RTL hat darüber hinaus nun auch angekündigt, wann die neue Show "Der Chef bekommt die Quittung" zu sehen sein wird. Auch dieses Format, das aus hausinternen Entwicklungsabteilung kommt, hatte RTL-Chef Hoffmann schon im Interview mit DWDL.de angekündigt. Am 25. April zeigt der Sender die Pilotausgabe um 20:15 Uhr. In sechs Spielrunden fordern Mitarbeiter ihren jeweiligen Chef heraus und kämpfen um Sachpreise, die sich die Belegschaft für ihren Betrieb schon immer gewünscht hat. Wenn sie gewinnen, bekommt der Chef die Quittung und darf zahlen. Der vermeintliche Clou: Der Chef hat zu Beginn der Show keine Ahnung, dass er gleich in einem vollbesetzten Fernsehstudio vor seiner Belegschaft steht, um sich in der Arena seinen größten Schwächen zu stellen und vor allem über sich selbst zu lachen. Moderiert wird die neue Show von Ralf Schmitz. Als Produktionsfirma ist Tower Productions mit dabei, die schon "Undercover Boss" für RTL machen.

Ebenfalls im April startet RTL übrigens die neue Staffel von "Comeback oder weg?". Erneut testen sieben prominente Mütter und Väter gemeinsam mit Ihren Kindern ausgestorbene Dinge aus den 70er, 80er und 90er Jahren. Das Format läuft ab dem 22. April wie gehabt sonntags ab 19:05 Uhr. In den neuen Folgen mit ihren Kindern dabei sind Verona Pooth, Anne-Sophie Briest, Oli.P, Jenny Elvers, David Odonkor, Kai Böcking sowie Silvan-Pierre Leirich. Insgesamt vier Folgen umfasst die neue Staffel, der erste ganze Durchlauf im vergangenen Jahr kam im Schnitt nur auf 11,7 Prozent Marktanteil.

