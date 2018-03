Zattoo zeigt ProSiebenSat.1-Sender künftig in HD

© Zattoo/ProSiebenSat.1

Die Free-TV-Sender von ProSiebenSat.1 werden künftig bei Zattoo in HD-Qualität verbreitet - "free" ist das Angebot allerdings nicht: Die Kanäle stehen den Kunden des Premium-Angebots zur Verfügung, das aktuell rund 50 HD-Sender umfasst.



28.03.2018 - 10:51 Uhr von Alexander Krei 28.03.2018 - 10:51 Uhr

Zattoo hat sich mit ProSiebenSat.1 auf die HD-Verbreitung von sechs Sendern der Gruppe verständigt. Ab sofort kann der Streaminganbieter seinen Kunden auch die Programme von ProSieben, Sat.1, kabel eins, Sixx, Sat.1 Gold und ProSieben Maxx in hochauflösender Bildqualität anbieten. Auch kabel eins Doku soll demnächst in HD bei Zattoo empfangbar sein, der zunächst in SD zur Verfügung stehen wird.

Die HD-Ableger der Free-TV-Sender sind Teil des Premium-Pakets, für das Zattoo monatlich 9,99 Euro verlangt. Darin sind aktuell bereits rund 50 HD-Kanäle enthalten. Bei allen Sendern von ProSiebenSat.1 kann fortan auch die Restart-Funktion genutzt werden, mit der sich laufende Sendungen von Beginn an sehen lassen.

“Fernsehen in HD zu schauen ist der neue Standard und löst zunehmend SD ab", so Jörg Meyer, Chief Officer Content und Consumer bei Zattoo. “Zattoo wird mehr und mehr auf dem großen Bildschirm im Wohnzimmer genutzt und vor allem im Big Screen-Bereich wünschen sich Nutzer ein TV-Angebot in HD. Deshalb freut es uns, dass wir noch vor Ostern weitere Sender in HD-Qualität zur Verfügung stellen können."

Mehr zum Thema Fernsehen im Netz: Wie arbeitet es sich bei...Zattoo?

Teilen