ProSieben holt "New Girl" für die letzte Staffel zurück

Fans von "New Girl" müssen sich mal wieder auf einen Senderwechsel einstellen: Während die sechste Staffel derzeit bei Sixx zu sehen ist, wird die finale siebte Staffel zurück zu ProSieben wandern. Los geht's wenige Wochen nach dem US-Start.



05.04.2018 - 11:10 Uhr von Alexander Krei 05.04.2018 - 11:10 Uhr

ProSiebenSat.1 verfolgt bei der Ausstrahlung der US-Sitcom "New Girl" offenbar eine ganz besondere Strategie: Nachdem Sixx die Serie mit Zooney Deschanel in der Hauptrolle nach drei Staffeln von ProSieben erbte, war ein großer Teil der fünften Staffel plötzlich wieder bei ProSieben zu sehen. Die sechste Staffel von "New Girl" läuft dagegen aktuell wieder bei Sixx, wo die Marktanteile zuletzt immer wieder bei weniger als einem Prozent in der Zielgruppe lagen.

Ungeachtet dessen wird die finale siebte Staffel demnächst aber wieder bei ProSieben laufen, wie der Sender jetzt ankündigte. "New Girl" ist demnach ab dem 16. Mai Teil des Serien-Mittwochs und läuft dort jeweils um 22:15 Uhr im Anschluss an die Neuauflage von "Will & Grace", die eine Woche zuvor an den Start geht. Um 20:15 Uhr kehrt dann der Dauerbrenner "Grey's Anatomy" ins Programm zurück (DWDL.de berichtete).

Bei der Ausstrahlung der letzten "New Girl"-Staffel drückt ProSieben übrigens aufs Gaspedal, erfolgt die Ausstrahlung doch nur wenige Wochen nach der Premiere im amerikanischen Fernsehen. Der US-Sender FOX hatte im vergangenen Jahr erklärt, die Comedyserie nach der siebten Staffel beenden zu wollen. Inhaltlich dreht sich bei der ehemaligen Chaos-WG rund um Jess drei Jahre nach den Ereignissen der vorangegangenen Staffel nun alles um Beziehungen und Kinderkriegen.

