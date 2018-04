Romy 2018: Böhmermann, Babylon Berlin, Berben

© ORF

Am Samstag wurde der österreichische Fernseh- und Filmpreis Romy verliehen. Jan Böhmermann gewann im Bereich Show/Unterhaltung, kam dann aber doch ohne Burka. Preise gab's u.a. auch für "Babylon Berlin", "Hindafing", "You are wanted" und die "Charité"-Macher. Iris Berben erhielt die Platin-Romy



08.04.2018 - 11:36 Uhr von Uwe Mantel 08.04.2018 - 11:36 Uhr

In seinem Voting-Aufruf für die Publikumswahl des österreichischen TV-Preises Romy kündigte Jan Böhmermann an, angesichts des in Österreich geltenden Verhüllungsverbots den Preis im Falle des Sieges in einer glitzernden, mit Pailletten bestickten Burka abzuholen und gleich noch 100 undokumentierte Flüchtlinge aus Syrien sowie Armin Wolf mitzubringen. Tatsächlich setzte er sich in der Kategorie Show/Unterhaltung durch - kam dann aber doch unverhüllt.

Unpolitisch war er trotzdem nicht, nahm er den Preis doch mit folgenden Worten entgegen: "Liebe Österreicherinnen, liebe Österreicher, ich habe Sie angelogen von vorne bis hinten angelogen. Ich habe ihnen das erzählt, was Sie hören wollten. Sie wurden von einem unseriösen, windigen Populisten hinters Licht geführt – wahrscheinlich zum allerersten Mal in Ihrer Geschichte." Die weiteren Publikumspreise gingen im Kinobereich an Elyas M'Barek und Nina Proll, im TV-Serien-Bereich an Hilde Dalik ("Vorstadtweiber") und das Duo Christian Tramitz und Helmfried von Lüttichau ("Hubert und Staller"). In der Kategorie Information gewann Nadja Bernhard ("Zeit im Bild").

Dazu kamen noch zahlreiche Akademie-Preise. Als "TV-Event des Jahres" wurde "Babylon Berlin" geehrt, das machte im Bereich TV-Serie den Weg für eine andere Produktion frei. Hier setzte sich "Hindafing" des BR durch. Und auch die Amazon-Serie "You are wanted" von Matthias Schweighöfer blieb nicht unberücksichtigt, hier war es der "Preis der Jury", der vergeben wurde. Der Preis für den besten Fernsehfilm ging an Dreiteiler "Maximilian - Das Spiel von Macht und Liebe" von ORF und ZDF. Als TV-Produzenten wurden Nico Hofmann, Benjamin Benedict, Markus Brunnemann und Sebastian Werninger für "Charité" geehrt, Preise gab's im TV-Bereich auch für Volker Schlöndorff und Tom Erhardt (Regie und Bildgestaltung bei "Der namenlose Tag"). Fürs beste Buch wurde im TV-Bereich Dorothee Schön für "Kästner und der kleine Dienstag" geehrt. Der Preis für die beste Programmidee ging an Puls 4 und RTL für "Ninja Warrior Austria". Iris Berben wurde am Samstag die Platin-Romy fürs Lebenswerk überreicht.

Teilen