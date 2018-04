Schweizer: "Wahrscheinlichkeit zu scheitern ist groß"

© Vox/Bernd-Michael Maurer

Jochen Schweizer wird demnächst bei ProSieben eine neue Show präsentieren, bei der er nach einem Geschäftsführer für eines seiner Unternehmen sucht. In einem Interview sagt er nun, dass die Wahrscheinlichkeit zu scheitern groß sei. Dennoch glaube er an den Erfolg.



Erst vor einer Woche ist bekannt geworden, dass ProSieben eine neue Show mit Jochen Schweizer plant (DWDL.de berichtete). Nun hat sich der Unternehmer gegenüber dem "Handelsblatt" über das neue Format geäußert. "Statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit groß zu scheitern", sagt Schweizer, der 2016 die Vox-Show "Die Höhle der Löwen" nach drei Staffeln verlassen hatte. Dennoch sei er vom Erfolg des Konzept der neuen ProSieben-Show überzeugt. Ihn reize die "Expedition ins Ungewisse"

In dem neuen Format, dessen Arbeitstitel derzeit "Der Traumjob. Wer wagt den Sprung ins Abenteuer?" lautet, reist Schweizer mit verschiedenen Kandidaten um die Welt. Der Sieger wird am Ende Geschäftsführer eines seiner Unternehmen und erhält ein sechsstelliges Jahresgehalt. Schweizer betont die Seriosität seiner Sendung: "Wir machen überhaupt keinen Klamauk", so der Unternehmer. Die Kandidaten hätten alle ein "hochseriöses Bewerbungsverfahren" durchlaufen - niemand solle vorgeführt werden.

Dass Carsten Maschmeyer mit seiner eigenen Gründershow bei Sat.1 derzeit sang- und klanglos untergeht, verunsichert Schweizer offenbar nicht. Zu dem Format seines Kollegen will er sich aber nicht äußern. Er sagt: "Ich will dem Publikum meine Prinzipien vermitteln, dass jeder mehr aus seinem Leben machen kann, wenn er nur bereit ist, sich wirklich anzustrengen." Jochen Schweizer ist Gründer des gleichnamigen Unternehmens für Erlebnisgutscheine. Im vergangenen Jahr hat er den Großteil des Konzerns für rund 100 Millionen Euro an ProSiebenSat.1 verkauft. An der neu gegründeten Jochen Schweizer mydays Holding GmbH hält Schweizer zehn Prozent.

