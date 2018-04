n-tv überträgt Zuckerberg-Anhörung live im TV

© n-tv

Facebook-Chef Mark Zuckerberg muss am Dienstag wegen des Datenskandals vor dem US-Kongress aussagen. n-tv ändert aufgrund dessen sein Programm und zeigt die Anhörung ab 20 Uhr live und im Zweikanalton.



09.04.2018 - 16:30 Uhr von Timo Niemeier 09.04.2018 - 16:30 Uhr

Seit Tagen wird intensiv über den Datenskandal von Facebook diskutiert - in den kommenden Tagen wird sich Mark Zuckerberg höchstpersönlich zu den Vorfällen äußern. So soll er in den kommenden zwei Tagen vor diversen Ausschüssen des US-Kongresses aussagen. n-tv nimmt das zum Anlass für eine Programmänderung: Am Dienstag überträgt der Sender die Anhörung live ab 20 Uhr.

Zwei Stunden lang soll der Facebook-Chef voraussichtlich befragt werden. n-tv will das live und im Zweikanalton übertragen. Im Anschluss an die Befragung zeigt n-tv ab 22:10 Uhr wie geplant die zweite Folge der Gewalt-Doku-Reihe "Blinde Gewalt - Zufallsopfer Jedermann". n-tv widmet sich darin der zunehmenden Gewaltbereitschaft in Deutschland und blickt auf die letzten Fälle, wie die U-Bahn-Treter von Berlin oder eine Messerstecherei am Kölner Ebertplatz. Um 23:10 ist schließlich die News-Reportage "Syrien - Ein geschundenes Land" von Korrespondent Dirk Emmerich zu sehen.

Update (17:20 Uhr): Auch Phoenix wird die Anhörung von Mark Zuckerberg am Dienstag live ab 20:15 Uhr übertragen. Anschließend diskutiert Alexander Kähler in der Phoenix-Runde ab 22.15 Uhr mit Experten zum selben Thema.

Teilen