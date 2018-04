"Mein verborgener Wunsch": RTL mit Hypnose-Experiment

© RTL

RTL zeigt im Mai ein neues Hypnose-Format, in dem die verborgenen Wünsche aus dem Unterbewusstsein zutage gefördert und auch erfüllt werden sollen. Das Format wurde von infoNetwork selbst entwickelt und umgesetzt.



09.04.2018 - 18:03 Uhr von Uwe Mantel 09.04.2018 - 18:03 Uhr

An Christi Himmelfahrt zeigt RTL um 19:05 Uhr zunächst einmalig die neue Sendung "Mein verborgener Wunsch". Moderatorin Angela Finger-Erben und der Hypnotiseur Martin Bolze alias "Pharo" begeben sich darin mit den Kandidaten auf eine Reise in deren Unterbewusstsein. Bereits vor ein paar Monaten hatte RTL dafür deutschlandweit Teilnehmer für ein Hypnose-Experiment gesucht.

Die Neugierigen, die sich gemeldet hatten, wurden von Pharo hypnotisiert und nach ihren verborgenen Wünschen gefragt. Wünsche und Träume also, die im Lauf des Lebens verdrängt wurden und in Vergessenheit gerieten - deren Erfüllung aber ein Schlüssel zu einem glücklicheren Leben sein könnten. Auch nach der Sitzung wurde zunächst keinem der Teilnehmer mitgeteilt, worum es in dem Gespräch ging.

Wochen später besucht Angela Finger-Erben die Teilnehmer und konfrontiert sie mit den Videoaufzeichnungen - und mit ihren verborgenen Wünschen. Die Macher versprechen eine "spannende Entdeckungsreise des inneren Ichs", die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit führe bei manchen zu emotionalen Ausbrüchen, bei anderen wiederum zu völliger Sprachlosigkeit. Abschließend werden den Kandidaten ihre verborgenen Wünsche tatsächlich erfüllt.

