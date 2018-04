RTL II begleitet Sarah Lombardi in neuer Dokusoap

© RTL II/Richard Hübner

Seit Jahren ist Sarah Lombardi bei RTL II zu sehen, zunächst mit Pietro, inzwischen alleine. Im Mai startet eine neue Dokusoap, die Sarah Lombardi bei der Produktion ihres neuen Albums und der Erziehung ihres Kindes begleitet.



11.04.2018 - 15:18 Uhr von Timo Niemeier 11.04.2018 - 15:18 Uhr

Sarah Lombardi ist demnächst wieder mit einer neuen Dokusoap bei RTL II zu sehen. "Sarah - Zurück zu mir" heißt diese und ist ab dem 9. Mai mittwochs zur besten Sendezeit zu sehen. Vorerst drei Ausgaben will der Sender zeigen. Inhaltlich geht es um das neue Album, das den gleichen Namen trägt wie die Sendung, und das Lombardi in Nashville aufgenommen hat. Außerdem soll die Sendung zeigen, wie die junge Mutter den Spagat zwischen Kind und Karriere schafft.

RTL II und El Cartel Media arbeiten mit Lombardi allerdings nicht nur bei der Sendung zusammen. Ihr neuer Song "Genau hier" erscheint bei El Cartel Music und soll zudem in verschiedenen Trailern und Werbetrennern zum Einsatz kommen. Außerdem wird Lombardi am 16. April in der neuen Friseur-Dokusoap "Einfach hairlich" zu sehen sein, die RTL II seit wenigen Tagen am Nachmittag zeigt.

Teilen