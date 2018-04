RTL schickt seine Hebammen künftig zum Doppel-Einsatz

© MG RTL D

Nach einem schwachen Start ist beim neuen RTL-Vormittagsformat "Hebammen im Einsatz" in den ersten Tagen ein Aufwärtstrend zu beobachten. Ab kommender Woche erhöht RTL nun sogar nochmal die Dosis.



13.04.2018 - 13:15 Uhr von Uwe Mantel 13.04.2018 - 13:15 Uhr

Mit insgesamt weniger als 300.000 Zuschauern und einem Marktanteil von knapp über 8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen legte das neuen Vormittagsformat "Hebammen im Einsatz" zu Beginn der Woche einen sehr schwachen Einstand hin. Der Blick auf die Quotenentwicklung seitdem macht aber zumindest etwas Hoffnung: Am Mittwoch wurde schon an der 10-Prozent-Marke gekratzt, am Donnerstag wurde sie mit 10,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erstmals übersprungen.

Das liegt zwar noch immer unter RTL-Schnitt - allerdings muss man auch das schwierige Umfeld beachten. "Betrugsfälle" und "Die Trovatos" tun sich davor sogar noch schwerer. RTL hat sich daher nun entschieden, die Dosis von "Hebammen im Einsatz" sogar noch zu erhöhen. Schon ab der kommenden Woche läuft die Dokusoap bereits ab 10 Uhr in Doppelfolgen, "Die Trovatos" verschwinden im Gegenzug aus dem Programm.

