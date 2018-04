ProSieben begleitet "Grey's Anatomy" mit Webshow

© obs/ProSieben

Mit Blick auf die 300. Folge von "Grey's Anatomy" gewährte ABC im Herbst Fans in einer Webshow einen Einblick hinter die Kulissen der Serie. Zur Premiere der 14. Staffel zeigt ProSieben "Post-OP" nun auch hierzulande.



16.04.2018 - 13:20 Uhr von Uwe Mantel 16.04.2018 - 13:20 Uhr

In der kommenden Woche beginnt ProSieben mit der Ausstrahlung der 14. Staffel von "Grey's Anatomy", die auch die 300. Folge der Serie enthält. Aus Anlass dieses Jubiläums produzierte ABC im letzten Herbst eine achtteilige Webshow, in der man den Fans einen Blick hinter die Kulissen gewährte. Begleitend zur Ausstrahlung der neuen Folgen stellt ProSieben diese Webshow nun hierzulande ebenfalls in einer synchronisierten Version online.

Moderiert wird "Grey's Anatomy: Post-OP" von Gordon James. Er empfängt Gäste aus dem kompletten "Grey's-Anatomy"-Universum und spricht mit den Schauspielern, Produzenten und Drehbuchautoren über ihre Arbeit am Set. Acht Wochen lang gibt's jeweils dienstags eine der Folgen unter prosieben.de/tv/greys-anatomy zu sehen.

