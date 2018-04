Jörg Pilawa und Günther Jauch in neuer Quizshow vereint

© ARD/Thomas Leidig/Brand New Media/Montage

Wohl niemand hat im deutschen Fernsehen so viele Quizfragen gestellt wie Jörg Pilawa und Günther Jauch. Nun werden sie gemeinsam in einer neuen Samstagabendshow zu sehen, die ab Herbst auch in Österreich und der Schweiz laufen wird.



19.04.2018 - 11:34 Uhr von Alexander Krei 19.04.2018 - 11:34 Uhr

In der zweiten Jahreshälfte werden ARD, ORF und das Schweizer Fernsehen eine neue Eurovisions-Show mit Jörg Pilawa als Moderator an den Start bringen, in der sich Kandidaten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz drei Wissensduellen stellen müssen, um die Chance auf den Gewinn von 100.000 Euro zu haben. Aktuell suchen die Sender bereits nach Kandidaten für die Samstagabendshow, die den Titel "Ich weiß alles!" tragen wird.

Die bislang von Jörg Pilawa präsentierte Quizshow "Spiel für Dein Land" wird dagegen vorerst nicht fortgesetzt. "ARD, ORF und SRF haben gemeinsam entschieden, 'Spiel für Dein Land' in diesem Jahr pausieren zu lassen. Dafür wird es drei Shows von 'Ich weiß alles!' geben", bestätigte ein Sprecher des Ersten am Donnerstag auf Nachfrage des Medienmagazins DWDL.de. In der neuen Sendung müssen die Kanddiaten zunächst einen ausgewiesenen Fachmann in ihrem Gebiet schlagen und auch noch gegen 1000 Gegner im Studio bestehen.

Zudem wird auf die geballte Quiz-Kompetenz gesetzt, schließlich erhält der ohnehin schon Quizshow-erfahrene Jörg Pilawa auch noch prominente Kollegen zur Seite gestellt: In der letzten Runde "Einer gegen drei" gilt es nämlich, sowohl "Wer wird Millionär?"-Moderator Günther Jauch als auch dessen österreichischen "Millionenshow"-Kollegen Armin Assinger sowie Susanne Kunz, langjährige Gastgeberin der erfolgreichsten Schweizer Quizshow "1 gegen 100", zu schlagen.

"Besonders toll finde ich, dass im Quiz jetzt zusammenwächst, was zusammengehört: Günther Jauch und ich haben insgesamt mehr als 4000 Quiz-Sendungen moderiert - und jetzt endlich kommt es zur Familienzusammenführung der beiden Quizonkels im deutschen Fernsehen", so Jörg Pilawa. Dass Jauch mit dabei ist, ist freilich kein Zufall, immerhin produzieren NDR, BR, SRF und ORF die Show in Zusammenarbeit mit seiner Firma i&u TV.

Pilawa zieht im Vorfeld schon mal große Vergleiche. "Vor genau 65 Jahren ging im deutschen Fernsehen die erste Quizshow über den Bildschirm, präsentiert damals vom unvergessenen Hans-Joachim Kulenkampff. 65 Jahre später wünsche ich mir für meine neue Samstagabendshow, dass wieder ein Hauch von 'Einer wird gewinnen' auf den Samstagabend zurückkehrt", sagte der Moderator. "Ich wünsche mir, dass 'Ich weiß alles!' die Tradition der guten alten Familienshow wieder aufnimmt, in einem modernen Gewand natürlich, aber mit echtem Wissen, mit viel Spaß, und mit Kandidatinnen und Kandidaten, die uns verblüffen."

