ZDF setzt "Ella Schön"-Reihe mit Annette Frier fort

Das ZDF wird die "Herzkino"-Reihe "Ella Schön" mit Annette Frier in der Hauptrolle fortsetzen, das hat der Sender nun angekündigt. Im TV war die Reihe zuletzt sehr erfolgreich, aber auch in der Mediathek lief es offenbar gut.



20.04.2018 - 16:58 Uhr von Timo Niemeier 20.04.2018 - 16:58 Uhr

Annette Frier wird demnächst wieder als Ella Schön im ZDF zu sehen sein. Der Sender hat nun nämlich angekündigt, die gleichnamige "Herzkino"-Reihe fortzusetzen. Im April liefen die ersten beiden Filme der Reihe und unterhielten auf Anhieb jeweils mehr als fünf Millionen Menschen - Grund genug für das ZDF, neue Filme zu bestellen. Mitte Juli beginnen die Dreharbeiten für zwei weitere "Ella Schön"-Filme.

"Ella Schön" war aber nicht nur im Fernsehen erfolgreich. Laut dem ZDF kam die Reihe in der ZDF-Mediathek bislang auf 1,07 Millionen Sichtungen. Rechnet man das auf klassische TV-Zuschauer um, haben 200.000 Zuschauer den ersten Film noch einmal online gesehen, 260.000 den zweiten. Heike Hempel, stellvertretende ZDF-Programmdirektorin, sagt: "Wir freuen uns, dass 'Ella Schön' auch in der ZDFmediathek erfolgreich ist. Mit der zeitgleichen Einstellung beider Filme ins Netz sind wir dem Bedürfnis jener Nutzer gerecht geworden, die gute Geschichten gern am Stück sehen."

Auch in den neuen Filmen wird die strukturierte Ella (Annette Frier), die sich mit unausgesprochenem "Gefühlskram" schwer tut, im Mittelpunkt stehen. Ihren Gegenpol findet sie in der alleinerziehenden Mutter Christina (Julia Richter), zu der sie eine ungewöhnliche Frauenfreundschaft aufbaut. Die Reihe wird im Auftrag des ZDF von der Dreamtool Entertainment GmbH produziert.

Annette Frier ist künftig auch in einem anderen Format im ZDF zu sehen: Bereits im Februar wurde bekannt, dass die Schauspielerin gemeinsam mit Christoph Maria Herbst für die neue Comedyserie "Merz gegen Merz" vor der Kamera steht ( DWDL.de berichtete ). Darin spielen die beiden ein Ehepaar, das sich eigentlich trennen will. Einen Ausstrahlungstermin gibt es derzeit aber noch nicht.

